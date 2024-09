Z vrtnimi tuneli podaljšamo vrtičkarsko sezono

Čeprav je zima pred vrati in smo večino pridelkov v večjem delu države najbrž že pobrali, pa oktobra še ni konec vrtičkarske sezone. Dokler se temperature ne bodo spustile pod pet stopinj Celzija, lahko še vedno pustimo zunaj plodovke, kot so paprike, čiliji, buče, paradižnik …, ki so razvile plodove in ti le še čakajo, da se bodo obarvali. Z manjšimi pa najverjetneje ne bo nič.

Oktobra lahko tudi še kaj vtaknemo v zemljo, denimo ozimni česen, špinačo in zimsko solato.

Paradižnike lahko kljub temu rešimo, če so plodovi lepi, a zeleni in se bližajo hladne noči – steblo s plodovi odrežemo, da bo čim daljše, ter ga obesimo na kavelj v topel prostor. Plodovi naj visijo navzdol, da se steblo ne bo zlomilo. Tako se bodo paradižniki počasi obarvali, lahko pa jih na enak način tudi pustimo za poznejšo uporabo, ni jih treba dajati v vodo niti skrbeti, da bi zgnili ali se posušili.

Tunelčkanje

Oktobra lahko tudi še kaj vtaknemo v zemljo na vrtičku, denimo ozimni česen, špinačo in zimsko solato. Še posebno pri slednji je priporočljivo, da čeznjo postavimo t. i. tunel. Ta je izredno priročen tudi, če bi radi vrtičkarsko sezono nekoliko podaljšali, pod njim bodo rastline namreč uspevale precej dlje kot na prostem, pa tudi spomladi bomo lahko prej začeli sejati in saditi. Vrtni tuneli so na voljo v vseh prodajalnah z vrtnarsko opremo, enostavno jih postavimo in pozneje, ko jih več ne potrebujemo, odstranimo, lahko jih tudi po mili volji premikamo.

Kopreno obtežimo.

Ko se začnejo zunaj temperature nižati, izberemo gredico z zelenjavo, ki jo želimo še nekaj časa pustiti na prostem, nato pa prek nje najprej postavimo loke – prvega zapičimo na začetek grede, zadnjega na konec, vmesni pa naj bodo približno od 70 do 90 centimetrov narazen. En del zapičimo na eno stran gredice, drugega na drugo, če živimo na bolj vetrovnem območju, se prepričamo, da so loki res dovolj dobro in globoko zapičeni v zemljo, saj ne želimo, da se nam tunel podre na pridelek. Ko so v zemlji, čeznje napeljemo kopreno, zimska je debelejša kot letna in bolj primerna, je pa treba, če izberemo zimsko, paziti na ustrezno zračenje ter jo ob vsakem sončnem in toplem dnevu odmakniti, sicer bo rastlinam pod njo prevroče.

Pri širših gredicah loke podpremo tudi na sredini.

Ko je koprena na svojem mestu, jo na vsaki strani še obtežimo, lahko kar z večjimi kamni, kosi lesa ali opekami, če imamo kakšno odveč. Ne pozabimo obtežiti koprene tudi ob vhodu in izhodu iz tunela, še posebno ko temperature ponoči padejo pod deset stopinj Celzija. Ko se na sončni dan dvignejo, pa kamne na obeh koncih ter ob eni stranici odstranimo in kopreno zavihamo čez loke, da se bodo rastline pod njo lahko naužile sončne svetlobe in toplote. Tuneli seveda niso primerni le za običajne gredice, z njimi lahko zaščitimo tudi zelenjavo, ki raste v visokih gredah.