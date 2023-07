Zakaj bi bila družina s psom kaj drugačna od tiste, ki si za domačega ljubljenčka izbere kačo ali kuščarja? V obeh primerih žival postane družinski član, naš družabnik, za katerega skrbimo in ga imamo radi. Tako je prepričana biologinja in rejka Nika Leben, ki s svojimi Čudežnimi zverinicami na Bledu razbija strahove in predsodke pred eksotičnimi živalmi ter neznanje o njih in se jim z vso ljubeznijo posveča dobršen del življenja. A čeprav to zanjo ni zgolj hobi, temveč življenjski slog, ki si ga srčno želi nadaljevati, bo čezenj, vsaj v obliki, ki ga pozna, lahko že kmalu najverjetneje naredi...