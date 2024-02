Z dvigalom voda dostopna tudi invalidom

Še posebno za osebe z invalidnostjo je zelo pomembno, da so taki objekti dostopni. Če niso, je to zelo moteč dejavnik in se oseba z invalidnostjo za aktivnost ne odloči,« Darko Đurić, paralimpijec, nekdanji svetovni in evropski paraplavalni prvak, ni skrival navdušenja ob pogledu na nov, tudi gibalno oviranim prilagojen novomeški bazen. Zrasel je v Češči vasi, streljaj od dolenjske prestolnice. Družbo mu dela kolesarski velodrom, ki so ga v minulih letih obnovili, Dolenjci so tako dobili zgledna športna kompleksa. Za totalno srečo manjka le še resna športna, večnamenska dvorana. Že bazen in velodrom pa zadoščata, da so kompleks v Češči vasi oklicali za olimpijski center.

Dvigalo naredi bazen še dostopnejši za osebe z invalidnostjo. Foto: Drago Perko

Posebna pozornost je v njem namenjena osebam z različnimi oviranostmi. V bližini konjeniškega centra, ki izvaja hipoterapijo, je vzpostavljena čutna pot za slepe in slabovidne, zdaj pa so namenu predali dvigalo za invalide, ki tudi gibalno oviranim omogoča, da uživajo v koristih gibanja v vodi. Nakup dvigala je finančno podprl evropski projekt Varcities, ki je usmerjen v spodbujanje fizične dejavnosti, bolj zdravega življenja in boljše kakovosti življenja vseh občanov. Partnersko vlogo v projektu ima tudi Mestna občina Novo mesto, eno izmed sedmih sodelujočih mest Evropske unije.

Šele ko infrastruktura dobi človeško dimenzijo, je namen izpolnjen.

Konec izgovorov

»Presrečen, vesel in ponosen sem, ker so invalidi na tem koncu Slovenije dobili možnost, da se enakovredno vključijo v šport. Hvala okolju, ker je tako sprejelo invalide in jim ponudilo možnost. Na Zvezi za šport invalidov Slovenije - Slovenskem paralimpijskem komiteju, krovni nacionalni organizaciji za parašport, si za to enakopravnost prizadevamo že lep čas. Prav tako si prizadevamo, da bi končno dobili nacionalni center za parašport,« je med drugim povedal slavnostni govornik Damijan Lazar, predsednik Zveze ŠIS-SPK, ki si kot zveza že lep čas prizadeva, da bi v Ljubljani zrasel nacionalni paralimpijski center. »V imenu vseh invalidov, ne le paraplegikov in tetraplegikov, ampak tudi v imenu vseh drugih sorodnih društev, s katerimi dobro sodelujemo, bi se zahvalil za to pridobitev. Zdaj ne bo več izgovora pri nas invalidih, da nimamo možnosti. Ta bazen, to dvigalo sta živ dokaz za to, da ni več tako,« je povedal Jože Okoren, predsednik Društva paraplegikov Dolenjske in Bele krajine.

Aleš Sečnik je preizkusil bazen, ko so ga spustili v vodo. Foto: Drago Perko

Posebna dvigala, s katerimi se gibalno ovirani spustijo v vodo, imajo še v Novi Gorici, v Ljubljani na fakulteti za šport, Velenju, Slovenj Gradcu in Laškem.

Je pa treba reči, da so pri načrtovanju bazena mislili na invalide, zato ima številne nujne in potrebne arhitektonske prilagoditve. »Šele ko infrastruktura dobil človeško dimenzijo, je namen izpolnjen. To je vodilo projekta Varcities, ki v središče vizije mest prihodnosti postavlja državljana. Ponosni smo, ker se bodo v bazenu v Novem mestu zadovoljni družini uporabnikov pridružili tudi športniki invalidi. V ta namen smo kupili posebno namensko dvigalo, ki je bilo financirano tudi iz evropskega projekta Varcities,« je dodal Urban Kramar, podžupan MO Novo mesto.

Spuščanje v vodo Foto: Drago Perko

V novomeški bazen prihajajo številni. Svojo skupino vodi tudi prizadevna športna delavka in organizatorka Tatjana Lapuh, ki je ustanovila in v Krškem uspešno vodi Športno društvo Plavalček. Posebno pozornost v njem dajejo invalidnim osebam in osebam z duševno motnjo v razvoju. V ŠD Plavalček se veselijo, da bo bazen tudi v Krškem. »Zavedamo se, kako pomembna pridobitev bo bazen v Krškem, saj ga potrebujemo prav vsi meščani: klubi, starejši, otroci, družine. Predvsem pa se je treba zavedati, da je nujno dati enakovredne možnosti športnikom invalidom – paraplavalcem, saj je zanje velikokrat plavanje in gibanje v vodi edina možnost ukvarjanja s športom, ob tem pa jim daje gibanje v vodi občutek samostojnosti. Z našo zgodbo potrjujemo, da je paraplavanje v Krškem našlo svoj prostor, in verjamemo, da bo Plavalček z novim bazenom spisal še boljšo, pestro, pisano zgodbo. Zahvala gre Mestni občini Krško in županu Janezu Kerinu pa tudi vsem njegovim predhodnikom,« dodajo v ŠD Plavalček, katerih geslo je Mi plavamo! Pa ti?