Z alpakami prebudili Poljansko dolino

Poleti je pri nas gužva ko hudič. Tu imamo kamp, polno ljudi, ko je dež in šola, pa ni nikjer žive duše,« pripoveduje Martin Lindič iz Radencev v Poljanski dolini ob Kolpi. A tokratni veseli december in prvi teden januarja sta bila na tem koncu Slovenije še kako živahna. »Lani jeseni so se naši mladi v družini in Turističnem društvu Poljanska dolina odločili, da nekaj spremenijo v tej mrtvi sezoni. Dobili so idejo, da bi v kampu razpeljali lučke in naredili praznično vasico,« nadaljuje Martin, domačin, učitelj v bližnjem Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, ki z družino že več kot 20 let vodi kamp.

Otroci so bili navdušeni. Foto: Kanu kamp Kolpa

Nad pričakovanji

»Sprva sem si mislil: tu pa tam bo kdo prišel. 30. 11. smo odprli vas, že prvi dan je bilo 100 ljudi. Potem pa trume za praznike, za božič 1000 ljudi. Vse te številke so bile nad pričakovanji, k nam so prišli tudi z Vrhnike, iz Kranja in Krškega. Takih zadev med prazniki očitno ni v mestih,« pravi Martin, ki je minule dni popeljal goste po praznični vasi. Začenši z recepcijo, kmalu zatem pa so obiskovalci mimo fotokotička prišli do mini živalskega vrta ob Kolpi.

Za vsakogar nekaj Foto: Drago Perko

»Prednjačijo alpake, to so terapevtske živali. Videli smo jih v Avstriji, potem smo jih kupili in pripeljali v Poljansko dolino. Tudi konjiček in osel ne manjkata, družbo jim delajo kozice, noji in nandu. Otroci, ki pridejo na podeželje, imajo radi živali in jih radi vidijo,« nadaljuje Martin, ponosen na družino in vse, ki so pomagali pri izvedbi prve praznične vasi ob Kolpi.

Alpake dobro vplivajo na vse, so terapevtske živali. Foto: Kanu kamp Kolpa

Z gledališčem kamišibaj je gostovala Renata Butala, predsednica sveta KS Poljanska dolina, umetnik in jasličar Tone Šegina iz Zagozdaca je postavil edinstvene jaslice, petnajst minut po novem letu pa so si na bližnjem mostu Sodevci–Blaževci, streljaj od Radencev, tretjič po padcu schengenske meje na neformalnem srečanju prebivalci teh krajev stisnili roke s prijatelji s Hrvaške.