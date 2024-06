Vsak lahko živi v svoji romantični komediji

Rom-com je izraz, ki ga običajno povezujemo s filmi in serijami, ne nazadnje gre za skovanko iz okrajšav angleških besed romantična komedija, letos pa se je pritihotapila tudi v notranjo opremo. Gre za najnovejši trend, ki je igriv, ljubek in nekoliko tudi nostalgičen, saj se zgleduje po romantičnih komedijah, ki smo jih gledali pred približno dvema desetletjema in več. Notranji oblikovalci kot navdih običajno navajajo denimo božični film Počitnice, ko se lik Cameron Diaz znajde v idilični koči na angleškem podeželju, pa klasiko Ljubezen, ločitev in nekaj vmes, v kateri smo lahko občudovali legendarno Maryl Streep in Aleca Baldwina, pozabiti pa ne smemo niti na udobno domačnost hiše, v kateri se je v filmu Oče moje neveste pred kar tremi desetletji poročila Annie Banks.

Prostor naj bo romantičen, udoben in domačen.

Ustvarimo svoj film

To so sicer le najpogosteje omenjene romantične komedije, iz katerih notranji oblikovalci črpajo navdih za domove svojih strank, če je vaša najljubša katera druga, domovi likov pa se vam že od nekdaj zdijo všečni in prijetni, lahko navdih mirne volje poiščete v njih. Ljubitelji barv in nenavadnih kombinacij, ki skupaj delujejo izredno složno in estetsko, se denimo radi obračajo k seriji Prijatelji, natančneje stanovanju, v katerem je živela Monica Geller. Vsi se še spomnimo sten v barvi sivke pa zlatega okvirja na vhodnih vratih, neenakih jedilnih stolov in velikih okrasnih skled na jedilni mizi.

Bistvo rom-coma ni v tem, da povsem skopiramo dom najljubšega lika, ampak v njem zgolj poiščemo navdih.

Poznavalci opozarjajo, da bistvo trenda rom-com ni v tem, da povsem skopiramo dom našega najljubšega lika, ampak v njem zgolj poiščemo navdih, si morda omislimo kakšen enak detajl ali zgolj enak slog opreme, nato pa to naredimo po svoje, dodamo elemente, ki odražajo našo osebnost, in okolje, v katerem živimo. Ali pa povsem pozabimo na filme, ki so že posneti, in v svojem domu ustvarimo kuliso za čisto svojega in edinstvenega.

Navdih poiščimo v najljubši romantični komediji. FOTO: GETTY IMAGES

Nostalgični cvetlični vzorec

V tem primeru uporabimo rom-com elemente, ki bodo prostor naredili romantičen, udoben in domačen. Med njimi so bistvene nežne in mehke barve, denimo svetli odtenek sivke, nežno modra, svetla mentolova barva in modrikasto rožnata. Poiščemo tudi način, kako v prostor vnesti cvetlični vzorec, ta je bil nekoč izjemno priljubljen, in opazili jih bomo v mnogih romantičnih komedijah izpred dvajsetih in več let. Običajno so bile s cvetličnimi tapetami odete stene mladinskih sob, takšna je bila tudi posteljnina, kakšen naslanjač. Kot pravi notranja oblikovalka Talia Rosen, cvetlični vzorec vsak prostor omehča in ga naredi bolj svežega, če izberemo takšnega, ki nas spominja na najljubši romantični film, pa bomo z njim poskrbeli še za kanček nostalgije. To dodatno vnesemo v prostor s kakšnim starinskim oziroma vintage kosom. Ti so zadnja leta priljubljeni predvsem pri tistih, ki si želijo živeti bolj trajnostno ter, namesto da bi kupili čisto nov kos, izberejo nekaj, kar je zamenjalo že kakšnega lastnika. Takšni kosi imajo tudi več duše oziroma karakterja, so prepričani mnogi, prav tako se ni treba bati, da bi denimo mizo, ki jo najdemo na bolšjem trgu ali v starinarnici, imel doma še kdo drug.