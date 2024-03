Je večna raziskovalka odnosov, ljubezni, narave in smisla. Obožuje gibanje, anatomijo, pomladno zeleno v vseh odtenkih, poletje na tisoč in en način, razglede, odprta srca, globino in širine pogledov, mistiko in nevidni svet. Študij ekonomije ni bil njena strast, zgolj izobrazba, novodobno kapitalistično usmerjenost in intelektualno teorijo pa je zamenjala za zelene oaze in osebne globine z jasnino po skupnem dobrem in novi ureditvi sveta. To o sebi pravi 44-letna Tjaša Kuzmič, ki je rodne Radomlje pred kratkim zamenjala za slikovito gričevnato Babno Reko v občini Šmarje pri Jelšah. Tjaša je učiteljica joge, ki jo prakticira v okviru svojega podjetja Asha joga, ljudje pa se k njej vedno znova vračajo zaradi dodatnih znanj, ki si jih je nabirala doma in v tujini zadnjih 20 let. Je certificirana intuitivna svetovalka, po kateri izvaja dušna branja, in prano terapevtka po metodi Pranic healing, Inštituta za notranje študije, po katerih izvaja energijska zdravljenja. Naj povem, da sem dušni reading kot nekdo, ki je večino časa v svoji glavi in absolutno premalo v srcu ter skeptična nad vsem, česar ne moremo videti, otipati, preizkusila tudi sama. Presenetilo me je. Zelo pozitivno.

Z dušnim branjem Tjaša Kuzmič osvetli vašo preteklost in vam pomaga odkriti vaš dušni namen. FOTO: osebni arhiv T. K.

»Joga me spremlja in omogoča pokončno držo več kot 20 let. Jogijsko pot sem začela zaradi bolečin v hrbtenici, nadaljevala zaradi čudovite razbremenitve stresa in začela poučevanje zaradi močnega notranjega klica. Tako se je zame začela odvijati drugačna pot, tista, kjer sem premagovala svoje nemoči, dvome in strahove in jih zavestno preobražala v notranje zmage. Joga mi ves čas daje močno strukturo in varnost, prostor za razbremenitev, radost in rast. Tako vzporedno jogi hodim tudi pot alternativnega izobraževanja osebne in duhovne rasti,« pripoveduje sogovornica, tudi mati 17-letnika.

Uskladitev vidnega z nevidnim

»Težko razložim z besedami, ko me ljudje vprašajo, kaj je dušni reading, sploh ker funkcioniramo s petimi osnovnimi čutili, zato je treba zadevo preizkusiti. Pa vendar, gre za uskladitev nevidnega sveta z vidnim, ko spregovorijo slike, spomini, notranje povezave, ko se oglasijo naši vodniki, pomočniki. Na neki način vstopim v stik z dušo, ki biva v svetlobi brezčasja. Ne govorim na nivoju osebnosti, torej, kdo si ti z imenom in priimkom, poklicem, rojstnim krajem, temveč o tem, kako se je začelo tvoje potovanje na zemlji, zakaj si tukaj, kakšen je namen tvoje duše. Vodi me moč intuicije in sproščene povezave, ki teče v sprejemu in predaje sporočil o dušnem poslanstvu, o preteklih življenjih, spominih, notranjem svetu, kolektivnih in arhetipskih energijah, karmičnih zapisih, genetskih povezavah, nezavednih vplivih … Vse poteka v povezavi, ki jo prejmem v napol hipnozi, tako se običajno večinski del readinga odvija na drugi frekvenci zaznav. Zato se jih kot medij v večini ne spominjam. Vi pa,« pripoveduje Tjaša. Branje je izjemno personalizirano. Zajema pretekli izvor – večinoma prehodna utelešenja, sedanje stanje z dušne perspektive in občasno tudi vpogled vnaprej. Vsekakor to ni vedeževanje, poudari sogovornica, temveč predvsem poglobljeno osebno srečanje in dobra popotnica za osebno rast.

Težka pot k sebi

Sama sem tako srečanje kot Tjašo občutila kot nekaj toplega, srčnega, spodbujajočega. V eni uri, kolikor je trajala najina povezava, sem izvedela veliko novega, pa hkrati globoko v sebi veliko poznanega. Tjaša, ki je prej nisem poznala, je moje življenje v slogu red in disciplina na vseh področjih ocenila kot lastnosti moškega, če razkrijem le delček tega, kar sem slišala, namen moje duše pa je, da v tem življenju v popolnosti izživim svojo ženstveno plat. Tudi zato mi je bila v tem življenju podarjena hčerka. Predala mi je sporočila mojih vodnic, »mojih bab« (tako sem klicala svoji pokojni babici), ki so tukaj moje v najvišje dobro, in ne samo takšna, ki bi si jih želela slišati ali po katerih hrepenim.

Z dušnega vidika izpostavlja učenje in ne lekcije kot neke kazni.

»Izhaja iz principa dobrega, svetlobe, a to ne pomeni, da slabe stvari zanika. Razjasni, zakaj se ti kaj zgodi, osvetli. Zakaj smo tukaj v tem telesu s točno določenimi lastnostmi. Z dušnega vidika izpostavlja učenje in ne lekcije kot neke kazni,« razlaga sogovornica.

Po dveh desetletjih dela v uspešnem podjetju se je povsem posvetila jogi in osebni rasti, ki ju prakticira tudi skozi dušni reading in prana zdravljenje. FOTO: osebni arhiv T. K.

Dušni zapisi so nam dani in položeni na preprogo, po kateri hodimo vse življenje. A ker živimo v času, kjer je družbeno sprejemljivo tisto, kar je otipljivo, dokazljivo in ima podporo intelektualne znanosti, zaradi močne prevlade intelekta tako v izobraževalnem sistemu kot poslovnem svetu, je dušni namen pogosto neznan. Ljudje pa se nenehno sprašujemo o svojem obstoju, namenu, poti, smislu, dokler ga ne okusimo ali zaživimo. Vse do takrat nas vodijo družbeni programi, če imamo srečo, tudi dušni. Pot nazaj k sebi je vedno zelo težka, vendar v vsej svoji globoki bolečini lahko tudi osupljivo lepa, če te le vodi srce in ne razum. Na tej poti nujno potrebuješ nekoga, ki ti pomaga razumeti in predvsem sprejeti spremembe, ki so nujne, ne glede na to, kako boleče so. Kot poudarja Tjaša, reading deluje po principu: »Semena so predana, tla so vaša.« Od nas samih je potem odvisno, kako pridno bomo ta semena zalivali. Sama srčno upam, da bodo vzklila v čudovite cvetove.