Z mladim umetnikom se dobiva pri ljubljanski tržnici in na njegovem obrazu takoj opazim poletno barvico, ki razkriva, da ga je poljubilo sonce kljub deževnim dnevom. Ob moji opazki se Matic Valič najprej nasmehne, potem pa mi razloži, od kod zagorela polt. »V gledališču Koper imamo mladinsko predstavo 1500 lajkov, ki smo jo priredili tako, da se lahko igra tudi zunaj. V zadnjem mesecu smo odigrali več uprizoritev na šolskih igriščih na Obali. Tako smo se ogreli in tudi malo zagoreli.« Med čakanjem na študij je delal v operi, na pošti in Petrolu. Foto: Igor Modic Logatčan, ki živi ...