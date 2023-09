Na Dolenjskem se je minulo soboto tekmovalo, na Atletskem stadionu Portoval v Novem mestu je namreč 9. septembra potekal že 54. memorial prof. Bojana Hrovatina, ki so se ga tudi tokrat poleg Slovencev udeležili atleti in atletinje iz šestih tujih držav. Na 9. mednarodnem tekmovanju so nastopili športniki in športnice iz Severne Makedonije, Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Češke, za slovenske atlete pa je bilo to tudi 33. atletsko državno prvenstvo.

Tekmovanje je v soorganizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite gostilo Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Troje tekmovanj, tri muhe na en mah so ubili organizatorji, ki so zbrali 90 športnic in športnikov invalidov, ki jim je šport pri srcu in se radi družijo.

Tudi odskočna deska

Tudi mladi se navdušujejo nad atletiko. FOTO: ZPS

»To tekmovanje poteka v spomin na profesorja Bojana Hrovatina, ki se je začel kot prvi sistemsko ukvarjati s športom invalidov. Zveza paraplegikov Slovenije je organizatorka vseh dosedanjih memorialov, tekmovanja organiziramo v sodelovanju z lokalnimi društvi. To je tudi tekmovanje, ki vsem športnikom služi kot odskočna deska za večja mednarodna tekmovanja,« je povedal Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije. Prof. Hrovatin je bil pionir parašporta v Sloveniji, temelje tej športni panogi je postavil pred šestdesetimi leti. Bil je tudi prvi, ki je invalide peljal na mednarodno tekmovanje v Italijo. Invalidi so se merili v troboju v metu diska, kopja ali kija in v suvanju krogle. Sledil je troboj voženj (100, 200, 400 m) na posebnih vozičkih, imenovanih formule, vožnja na 100 m s standardnimi vozički v spomin na prof. Hrovatina in memorialni vožnji na 800 m s specialnimi vozički v spomin na novinarja Dela Henrika Übeleisa, velikega prijatelja športnikov paraplegikov in tetraplegikov; Übeleis je bil prvi slovenski novinar, ki je v časopisu objavil novico o parašportu v Sloveniji.

Zbrane je pozdravil Jože Okoren, prvi Slovenec s paralimpijsko medaljo; osvojil jo je leta 1972. FOTO: ZPS

Pokal za skupno prvo mesto v mednarodni konkurenci je osvojila ekipa Slovenije, za drugo Hrvaška, tretja je bila Češka. Izkazal se je slovenski atlet Nejc Stakne, ki je v suvanju krogle dosegel državni rekord (9,26). Pokale in medalje so zbranim podelili podžupan Mestne občine Novo mesto Urban Kramar, nekdanja atletinja Alenka Bikar, košarkar Goran Jagodnik, Dane Kastelic in Gregor Gračner.

»Po dolgem času sem bila spet na stadionu v Novem mestu, ki je eden mojih ljubših. Ob tokratnem obisku sem podoživljala svoje čase, tako iz kariere kot nesreče in obdobja, ko nisem mogla hoditi. Pri tekmovalkah in tekmovalcih sem na tokratnem dogodku občudovala žar, borbenost ter voljo. Dala sem jim nekaj spodbude, da se trudijo naprej,« je povedala Alenka Bikar, nekdanja vrhunska atletinja.