V Slovenijo pripeljal legende, na ministrstvu ga niso podprli

Želim si, da bi festival nadaljeval svoje delo V Rogaški Slatini ali pa kje drugje. Menim, da je to izjemna priložnost za Slovenijo in seveda tudi dobra marketinška poteza. Nazadnje so bili ustvarjalci iz Anglije, ki so se predstavili na našem festivalu, skoraj 20 minut gostje na radiu BBC in propagirali naš festival, Slovenijo in seveda tudi zmago svojega filma,« neumorni Vojko Korošec, 66 jih premore, ne skriva navdušenja in ponosa nad že tretjim Mednarodnim športnim filmskim festivalom ISFF, ki je tudi letos potekal v Rogaški Slatini. Združil je ljubitelje športa in filma in poskrbel za številne spremljevalne dogodke.

Neumorni Vojko Korošec FOTO: Nik Korošec

Uradno se je začel z jutranjo projekcijo v Kulturnem domu Rogaška. Dijaki ŠC Rogaška Slatina in učenci I. OŠ Rogaška so si imeli priložnost ogledati prvi film od 54 izbranih za festival; vseh, prijavljenih na razpis, je bilo 620. Večer je bil zaznamovan z uradnim odprtjem v Aninem dvoru, kjer so podelili priznanja zaslužnim športnikom in podpornikom športa. Nagrajenci letošnjega leta so bili: Gorazd Kogoj, Jože Okoren, Nikola Pilič, Adolf Urnaut, Alen Kobilica, Sara Isaković, Marjan Jemec, Srečo Zakrajšek, Franc Pliberšek in Katja Koren. Glasbeni nastop banda učiteljev Glasbene šole Rogaška Slatina s pevko Aljo Krofljič je dodatno popestril večer.

Festival je združil ljubitelje športa in filma in poskrbel tudi za številne spremljevalne dogodke.

Štirje festivalni dnevi

Drugi dan je bil namenjen šolski mladini. Kulturni dom Rogaška Slatina je gostil učence iz več osnovnih šol, ki so uživali v filmskih projekcijah. Med obiskovalci so bili učenci OŠ Rogatec, OŠ Poljčane II in III. OŠ Rogaška Slatina. V premoru med predvajanjem filmov so se mladim gledalcem predstavili posebni gostje, med njimi Christopher Samuda, predsednik Olimpijskega komiteja Jamajke, in Alin Bijan, producent filma Flip Turn. Zbrani so si ogledali tudi dokumentarni film Niki Pilić – The Legend, ki si ga je prišel ogledat tudi sam Nikola Pilić. Po projekciji se je pogovarjal z gledalci in delil svoje izkušnje. Predzadnji dan festivala se je zvrstilo 13 zanimivih filmov, ki so pritegnili številne obiskovalce. Poseben čar so dodali gostje iz tujine, saj so se pridružili ustvarjalci dveh filmov. Iz Anglije je prišel režiser filma Rugby Town s svojima dvema sodelavcema, iz Italije pa režiser filma La Salvezza z glavnima igralcema.

Prišel je tudi legendarni teniški as, trener Nikola Pilić. FOTO: Nik Korošec

Poleg filmskih projekcij je festival prinesel obfestivalske dogodke. V Rogaški Slatini so se zbrali motoristi legendarnih motorjev gold wing, za katere je agencija Palma pripravila bogat program izletov z ogledom bližnje okolice. Zvečer so navdušili s Svetlobno parado, na kateri so predstavili osvetljene motorje, obogatene z različnimi glasbenimi spremljavami iz njihovih zvočnikov. V soboto, 22. junija 2024, je na Evropski ploščadi potekala Mini Olimpijada, ki je ob podpori Olimpijskega komiteja Slovenije otrokom omogočila spoznavanje različnih športov in osvojitev privlačnih nagrad. Dogodek je s svojim obiskom počastila tudi slovenska olimpijka Katja Koren, letošnja prejemnica festivalske nagrade ISFF za športnike, ki so zaslužni za razvoj športa.

Nagrade najboljšim

Na festivalu so podelili tudi številne nagrade: tako je bil film Peresno lahka nagrajen za najboljši celovečerni film, nagrade so prejeli še Zaradi ljubezni do igre (najboljši kratkometražni), Niki Pilić – legenda (najboljši dokumentarni dolgometražni), Parmakkaya (najboljši dokumentarni kratkometražni film), Obrat (olimpijski/paralimpijski duh), Potiskanje – od Rättvika do Kalifornije (šport in družba), Ragbi mesto (film in TV-oddaje o ekipnih športih), Enakonočni ogenj (hitre športne zgodbe), Motna voda (najboljši film po izboru gledalcev Planet TV) in Premikanje gora znotraj (SFF 2024 grand prix). Nagrade, kristalne krožnike Steklarne Rogaška, je podelil vodja mednarodnega festivala v Milanu Enzo Cappiello. S tem se je tretji Mednarodni festival športnega filma, ki je potekal pod pokroviteljstvom Občine Rogaška Slatina in nacionalne blagovne znamke I feel Slovenia, končal.

Župan razume, država ne

»Domači župan Branko Kidrič je zelo odprt za vsako kulturno in športno prireditev in seveda povsod vidi priložnost, da Rogaško Slatino postavi v prvo vrsto dogodkov; npr. dve športni panogi v prvi zvezni ligi, novi kristalni stolp, Anin festival in še bi lahko naštevali. Zato je tudi v filmskem festivalu videl izjemno priložnost za promocijo Rogaške Slatine,« še doda Vojko Korošec, ki pa pogreša podporo države.

Otroci so se zabavali. FOTO: Nik Korošec

»Tukaj bi lahko rekel, da sem izjemno razočaran. To me spominja na 30 let projekta v ŠKL, ko sem stalno poslušal, da nimajo pravne osnove za finančno pomoč, mi pa smo morali zbrati sredstva za projekt samo s sponzorji. Seveda smo plačali tudi davek, in to ne malo; cca 1,5 milijona v 30 letih, in s temi sredstvi smo financirali tudi plače uradnikov, ki so nam vsa leta govorili, kako nimajo možnosti pomagati,« pravi Korošec, ki je upal na podporo ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport kot tudi ministrstva za kulturo. »Prvo leto smo prosili ministrstvo za kulturo za sredstva iz rezervnega sklada ministra in po obrazložitvi so nam jih odobrili, saj so prepoznali ta projekt kot izjemno promocijo posebne filmske umetnosti. Ob menjavi oblasti lansko leto so nas poslali na razpis, in ker nismo izpolnjevali vseh pogojev, dve leti nismo niti smeli prositi za rezervni sklad, saj je bil odgovor, da če je razpis, moraš izpolniti vse pogoje. Letos smo jih, pa se je komisija filmskega sklada odločila, da športni filmski festival ni pravilno opredeljen, in nam je zavrnila sofinanciranje,« pristavi Korošec, ki pa bo vztrajal.

Ministrstvo odgovarja

»Zveza ŠKL Med dvema ognjema in Tee ball Slovenije se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2024, ki ga je objavil Slovenski filmski center (SFC), Javna agencija Republike Slovenije. Na tem razpisu je bila vloga prijavitelja za Mednarodni festival športnega filma Slovenije zavrnjena. Prijavitelj se je pritožil in o pritožbi bo odločeno na drugi stopnji na ministrstvu za kulturo. Ker je na ministrstvu pritožbeni postopek v teku, ga v tej fazi ne moremo komentirati,« pa so se odzvali na ministrstvu za kulturo.