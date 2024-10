V desetih letih marsikaj zavozili, opozarja legendarni Tone Vogrinec

Smučanje večkrat primerjam s tenisom. Vsi vemo, da se tenis igra 11 mesecev na leto, en mesec pa igralke in igralci počivajo. Pri alpskem smučanju pa sezona traja tri mesece, devet mesecev pa trenirajo. To ni normalno. Več bi morali tekmovati in manj trenirati, predvsem pa bi morala iti karavana svetovnega pokala po vsem svetu in smučanje narediti za globalni šport. Svetovni pokal bi se moral vrteti po vsem svetu. Vsi vemo, da so reprezentance letos trenirale na južni polobli. Si predstavljate, da bi bile za tem še štiri tekme svetovnega pokala? Eno leto bi tekme na uvodu v sezono naredili v Čilu in Argentini, potem v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Velik potencial premore Azija s Kitajsko, Indijo in Japonsko,« se je na skorajšnji začetek 59. sezone svetovnega pokala alpink in alpincev ozrl Tone Vogrinec, tudi sam nekdanji smučar, pozneje trener in vidni funkcionar doma in na tujem.

Sezona se začenja 26. oktobra 2024 v Söldnu v Avstriji, z ženskim in moškim veleslalomom, končala pa se bo 27. marca 2025 na finalu v Sun Valleyju v Združenih državah. Marco Odermatt in Lara Gut-Behrami, oba iz Švice, sta aktualna prvaka iz prejšnje sezone in bosta tudi letos branila veliki kristalni globus. Olimpijskih iger v tej sezoni ni, bo pa februarja na sporedu svetovno prvenstvo, gostil ga bo avstrijski Saalbach.

Premalo vlagali

Žan Kranjec spada v sam svetovni vrh veleslalomistov, v Söldnu lovi tretjo zmago v svetovnem pokalu in 15. stopničke. FOTO: Matej Družnik

»Prve tekme so po navadi kar trenutek resnice. Vsi so trenirali, nihče ni počival. Pravih primerjav ni bilo. Če si na prvi tekmi sezone dober, ti je to dalo veter v jadra. Če ti ne uspe, se začneš spraševati, kje si naredil napako, kaj je šlo narobe in kaj je delala konkurenca boljše od tebe. Slab rezultat na prvi tekmi je tudi velika preizkušnja za psiho tekmovalke ali tekmovalca,« Vogrinec poudari pomen uspešne premiere. »Upam, da našim uspe,« se nadeja, da se tri veleslalomistke Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar in Neja Dvornik ter veleslalomist Žan Kranjec pokažejo v dobri luči. »Največ pričakujem od Žana. Je pa žalostno, ko vidim, da imamo le enega veleslalomista na startu. Na srečo so tu tri dekleta, ki so vsa tri sposobna do točk,« nadaljuje Vogrinec, ki opozarja, da je šlo v minulem desetletju v slovenski smučarji mnogo stvari narobe.

V strokovnem štabu Andreje Slokar je po novem tudi Andrea Massi. FOTO: Jože Suhadolnik

»V zadnjih desetih letih se je premalo v vlagalo v klube in mlajše kategorije. Programi za mladince in ekipo B so bili preskromni. Včasih smo osvajali kolajne na mladinskih svetovnih prvenstvih, imeli smo ekipo v evropskem pokalu. Vse to je bila prava baza za tekme svetovnega pokala. Zdaj tega ni, glavni problem pa finance. Pa tudi če bi imeli denar, ne moreš tega rešiti v letu ali dveh. Starši, klubi, dobre ekipe trenerjev in serviserjev so tisto, kar je nujno za korak naprej. Predvsem pa moraš delati več in bolje kot konkurenca,« je jasen Vogrinec, ki je vesel, da bo Slovenija gostila dve tekmi svetovnega pokala. Že 4. in 5. januarja bo v Kranjski Gori Zlata lisica, 1. in 2. marca pa slalom in veleslalom za pokal Vitranc.

Pozabili na Maribor

»Velika sreča za slovensko smučanje je, da je Smučarski zvezi Slovenije uspelo zadržati tekme Zlate lisice v Sloveniji. Če bi bil sam aktiven v teh vodah, pa bi zagotovo vztrajal in tudi dosegel, da se v koledar ob tekmah Zlate lisice napiše prizorišče Maribor, v oklepaju pa Kranjska Gora. Pa veste zakaj? Kaj če se zgodi, da bi snežna kontrola 14 dni pred tekmo ugotovila, da so v Mariboru dobre razmere za tekmo? Če jih ne bi bilo, se še vedno lahko selimo v Kranjsko Goro. Vsem nam je jasno, da je zanimanje za tekmo precej večje v Mariboru kot v Kranjski Gori,« poudari Vogrinec.

V svetovni pokal se vračata dva: 24-letni Lucas Braathen, ki bo namesto za Norveško tekmoval za Brazilijo, in 35-letni Marcel Hirscher, ki bo vozil za Nizozemsko. »Več pričakujem od Lucasa. A če bo Hirscher konkurenčen, je res fenomen. Je pa vrnitev Hirscherja pomembna, ker je zanimanje ljudi in medijev za to veliko, to pa je samo dobro za smučanje,« še pristavi Vogrinec, ki si bo ogledal v živo vse domače tekme v Kranjski Gori, vnovič pa bo gost na tekmi v Schladmingu.