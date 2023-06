V čem je napredoval Honorjev srednjerazrednik ?

Honor je tisti kitajski proizvajalec pametnih telefonov, ki je nekoč spadal pod Huawei, nakar se je konec leta 2020 osamosvojil in se posledično rešil ameriške blokade, ki Huaweiju že od leta 2019 onemogoča sodelovanje z ameriškimi podjetji, zaradi česar so Huaweijevi telefoni ostali brez Googlovih mobilnih storitev in aplikacij iz trgovine google play. No, honorji teh težav nimajo več.

Nadgrajene kamere

Kamere solidno opravijo svoje delo, niso pa nič pretresljivega. FOTO: Staš Ivanc

Honor magic 5 lite ima v nasprotju s svojim predhodnikom ultraširokokotno kamero, kar je dobrodošla pridobitev; škoda le, da ima samo 5 milijonov slikovnih točk. Nadgrajena je tudi glavna širokokotna kamera, ki ima zdaj 64 namesto 48 MP. Globinska kamera se je poslovila, ostala pa je 2 MP makro kamera. Za avtoportrete skrbi kamera s 16 milijoni točk. Snemanje videa je ostalo omejeno na polni visoki ločljivosti 1080p s 30 sličicami na sekundo, kar je škoda, saj zna konkurenca za podoben denar snemati tudi v ultravisoki ločljivosti 4K.

Fotografski napredek

Magic 5 lite je prijetno tanek. FOTO: Staš Ivanc

Fotografije, narejene z glavno kamero pri dobri svetlobi, so opazno boljše kot pri predhodniku, saj so ostrejše, barvitejše in z manj šuma, pa tudi dinamični razpon je spodoben. V slabših svetlobnih razmerah kakovost posnetkov opazno pade. Pri zumiranju ni dobro pretiravati, saj je že dvakratna (digitalna) povečava precej manj ostra in »šumeča«. Ultraširokokotna kamera ponuja nekoliko več manevrskega prostora, a ima precej nizko ločljivost, posnetki pa niso ravno najostrejši. Kot sem že omenil, kakovost posnetkov hitro pade z manj svetlobe, zato se je še kako priporočljivo uporabiti nočni način slikanja, ki se kar dobro obnese, le barve nekoliko zbledijo. Makro kamera je, žal, bolj za okras. Selfie kamera ni nič posebnega, a čisto solidno opravlja svojo nalogo. Video prav tako ni ravno nekaj, kar bi človek obešal na veliki zvon, a za posnetke, ki jih itak gledamo na telefonu, je čisto okej, pa tudi elektronska stabilizacija slike ob odsotnosti optične deluje zadovoljivo.

Novi, boljši zaslon

Novi amoled zaslon.

Procesor je ostal enak kot v prejšnji generaciji, in sicer gre za Qualcommov snapdragon 695 5G, opremljen s šestimi gigazlogi rama in 128 GB shrambe; reže za spominsko kartico ni. Na kratko: čisto spodoben srednjerazrednik, ki lahko poganja tudi kakšne igrice. Velik napredek pa je pri 6,67-palčnem zaslonu, ki je izgubil nekaj milimetrov, a pridobil pri tehnologiji, saj gre za panel iz organskih svetlečih diod, kar pomeni lepe barve in odlične kontraste, poleg tega je dovolj svetel tudi za uporabi pri močnejši dnevni svetlobi. Zaslon naj bi bil tudi zaščiten proti udarcem in praskam.

Večja baterija

Malce je zrasla tudi baterija, ki ima zdaj kapaciteto 5100 mAh, kar v kombinaciji z razmeroma varčnim procesorjem in novim zaslonom podaljša delovni čas telefona. Zanimivo pa je, da se polni s 40 W namesto s 66 W kot predhodnik. No, vseeno se v pol ure napolni za 57 odstotkov, kar je še vedno lepo hitro. Napajalnik je seveda priložen.

Honor magic 5 lite je lep telefon srednjega razreda. FOTO: Staš Ivanc

Telefon je v primerjavi z lanskim modelom nekoliko shujšal, kar nikoli ni slabo. Testni primerek je prišel v simpatični smaragdno zeleni barvi, na voljo pa je še v črni in srebrni. Plastično ohišje je zaobljeno tudi pri zaslonu, s čimer daje dodaten občutek tankosti. Kamere so še vedno postavljene v krogu, le da so tokrat razporejene v obroču, kar je posrečena oblikovalska domislica. Tipke prijetno kliknejo ob pritisku, čitalnik prstnih odtisov pa je skrit pod zaslonom. In cena? Okoli 380 evrov v prosti prodaji.