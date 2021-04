Uničena remiza s krmiščem za fazane

Potem ko smo pred časom objavili zapis o uničevanju mejic, živih mej in remiz v osrednjih Slovenskih goricah, nas je poklical lovec iz Lovske družine Sveta Ana Marjan Merklin in opisal podobno žalostno zgodbo, ki jo je doživel v svojem lovskem revirju Bačkova, kjer je dolga leta skrbel za manjšo remizo z gnezdišči in krmiščem za fazane. A letos je nekdo krmišče za fazane uničil, nekdanjo remizo pa posekal in globoko preoral. Od nje ni ostalo nič. Lovec uničuje lovcu »Lovec sem že 38 let v Lovski družini Sv. Ana. Redno skrbim za krmišča za srne in fazane, redno jih tudi zalagam. F...