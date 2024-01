Udeleženec šovov Kmetija in Slovenija ima talent si želi, da bi ga vsi poznali

Franc Rajšp, tekmovalec letošnjega šova Kmetija, na radijskih postajah predstavlja svojo prvo skladbo z naslovom Miška mala, ki jo je posnel z Razigranimi. Rajšp, ki smo ga lahko spremljali v letošnji 10. izdaji resničnostnega šova Kmetija, je v oddaji zdržal vse do polfinala in se na koncu boril za finale, ker pa se je želel predstaviti celotni Sloveniji, se je pojavil tudi v šovu Slovenija ima talent. Izrazil je željo, da bi bil nekoč slaven in bi ga vsi poznali. Očitno je na dobri poti.

»Predsedniški« navdih

Pesem je nastala na njegovo željo, pri izvedbi pa so se mu pridružili Razigrani, člani ansambla, ki so skorajda njegovi sosedje. Naslov pesmi Miška mala izvira iz dogodka pred leti, ko se je Franc znašel na odru poleg takratnega predsednika države Boruta Pahorja in v mikrofon izgovoril tisto njegovo slovito izjavo: »Ajmo, pleši miška mala,« s čimer je obudil misel na stavek, ki ga je nekdanji predsednik v zanosu izgovoril na enem od zaključnih maturantskih plesov sredi Ljubljane.

Kmečka dela jim niso tuja, zato so se hitro ujeli. FOTO: osebni arhiv

Avtor besedila pesmi Miška mala je sicer Matej Trstenjak, pri melodiji sta združila moči Primož Ilovar (Gadi) in Nejc Tratnjek (Poskočni in Diamanti), medtem ko je za aranžma poskrbel član Razigranih, kitarist Uroš Dukarič. Razigrani so štiričlanska zasedba, ki jo sestavljajo Rene Gungl, Tilen Köpp, ki igra diatonično harmoniko, že omenjeni kitarist Uroš Dukarič ter pevec Jure Horvat, ki igra tudi električno kitaro. V taki zasedbi delujejo od leta 2016, prihajajo pa iz Slovenskih goric.

Posneli so tudi videospot

»Izjemno smo veseli, da smo lahko ustvarjali s Francem, ki je res pravi veseljak. Čeprav smo imeli slaba dva meseca za pripravo celotnega projekta, smo se vsi zelo angažirali, tudi Matej iz založbe Trstenjak, ki nas je vodil skozi celoten projekt,« je o snemanju s Francem povedal Rene Gungl, vodja Razigranih.

Končno avdiopodobo je pesem dobila v studiu Old house production, pri producentu Nejcu Tratnjeku, za videopodobo pa so se fantje obrnili na produkcijo Prizmatory.

Ker je Franc vešč kmečkih opravil, se je snemanje videospota odvilo na kmetiji Krajnc v Ročici, ki pa je malo večja od njegove, saj se je tako lahko posnelo tudi več zanimivih kadrov. Da je videospot popoln, pa so fantje k sodelovanju povabili še Adrijano Herga, saj brez ženske seveda ni pravega kmeta niti kmetije.