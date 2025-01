Trije meseci kolin in zimskih dobrot

Tradicionalni Festival koline Zeleni kras letos prekriva kar tri jesensko-zimske mesece, od novembra 2024 do konca januarja 2025. S kulinarično akademijo, kuharskimi dogodki na temo kolin ter ponudbo menijev pri posameznih gostinskih ponudnikih bo utrdil sloves gastronomsko privlačne destinacije. Dogajanje pripravlja RRA Zeleni kras v sodelovanju z gostinci in občinskimi zavodi za turizem.

Kranjska klobasa je zašpiljeno dobra. FOTO: Primož Hieng

»Kulinarična akademija s štirimi izobraževalnimi delavnicami je namenjena tako gostinskim ponudnikom kot drugim, ki se želijo naučiti novih tehnik priprave hrane in uporabe različnih sestavin ter nadgraditi poznavanje lokalnih tradicij. Z njo želimo dvigniti zavedanje o pomenu, pripravi in uživanju kakovostne hrane v vsakodnevnem življenju,« so sporočili organizatorji festivala kolin.

Sladica z možgani

Etnolog prof. dr. Janez Bogataj je predaval o dediščini in sodobnosti največjega posvetnega praznika na Slovenskem. Izpeljali so tudi delavnico peke ocvirkovke (povaunce), za kar so poskrbele članice Društva Ostrnice Loška dolina. Razkrile so skrivnosti o pripravi ocvirkovke, tradicionalne jedi, ki je v mrzlih dneh še posebno priljubljena. Pripravili so delavnico Koline z Markom Butaličem (Meat Business), na katerem so iz polovice pujsa naredili pečenice oziroma klobasice, jetrno pašteto, svinjsko juho in za konec še sladico z možgani.

Krvavice so pečene. FOTO: Primož Hieng

V sklopu festivala se bo zvrstilo tudi več dogodkov, namenjenih mesojedim gurmanom. Nekatere so že izpeljali, na primer koline pri Andrejevih na njihovi turistični kmetiji v Narinu. V bistroju Štorja v Postojni so pripravili Štorjo s kolinami, v Notranjski hiši v Selščku pa so v sodelovanju s Florjanom Žnidaršičem predstavili spajanje vin in kulinarike. V restavraciji in piceriji Čuk v Postojni so potekale Čukove koline s Kobalom in Devetakom. Gostilna Skok z Bača pri Knežaku je ponudila koline in vino.

Pečenica s kislim zeljem in ocvirki FOTO: Primož Hieng