Zveza potrošnikov Slovenije in Focus sta nedavno objavila šokantno poročilo, iz katerega je razvidno, da se je proizvodnja oblačil v zadnjih 15 letih skoraj podvojila in da je njena rast še kar v vzponu. Da je tekstilna industrija takoj za naftno druga onesnaževalka okolja, pa po njunih podatkih pripomoremo tudi Slovenci. Danes namreč kupimo 60 odstotkov več oblačil, kot smo jih pred petnajstimi leti, skoraj tretjine pa nikoli ne oblečemo. ⁠ Šteje le cena Če je včasih veljalo, da smo za kakovostne tkanine, kot so bombaž, lan, kašmir, volna in svila, plačevali več, saj smo jih nosili več kot ...