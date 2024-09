To jesen bomo moč in uporništvo ali pa eleganco in umirjenost izražali v črni

Mineva 54 let, odkar je Carlos Santana prvič zapel kultno pesem Black Magic Woman o magični črni ženski (in še dve leti več, odkar je skladbo za skupino Fleetwood Mac spesnil Peter Green), čarobnost, ki jo pripisujemo ženskam, oblečenim v črna oblačila, pa je znova oživela v vsem svojem sijaju. Na modne brvi so jo popeljala prestižna imena v svetu mode, med njimi Max Mara in Valentino.

Pri Max Mari so se zgledovali po feministki Colette. FOTO: Profimedia

Novodobne čarovniške zapeljivke so v črno oblečene od glave do pet in izžarevajo vse tisto, kar simbolizira črna obleka: strogost, krepost, bogastvo, prefinjenost, uporništvo, erotiko, pa tudi žalovanje in zlo. Črna oblačila imajo posebno mesto v naši garderobi še od srednjega veka, ko je bilo navadnim smrtnikom prepovedano nositi soboljevino, edini material za oblačila črne barve, ki je bil na voljo pred 14. stoletjem. Čeprav so črna vmes postala tudi delovna oblačila, pa je to še vedno prvi odtenek, na katerega pomislimo, ko se odpravljamo na večerne dogodke.

Tudi v čipkah FOTO: Zara

Črna se v aktualni modni sezoni nosi na kar se da praktičen način. Med seboj lahko združujemo minimalistične in maksimalistične kose, stroge kroje in linije, pa tudi prosojne tkanine, volančke in čipke. Prednost črnega odtenka je v tem, da te naredi manj opaznega, bolj elegantnega, hkrati pa omogoča drznost, ki si jo v živih barvah nemara ne bi upali privoščiti. Črna na črno deluje kot popolna kombinacija, tudi če so posamezni kosi sicer med seboj popolnoma nezdružljivi in jih v kakem drugem odtenku nikoli ne bi oblekli skupaj. In če potrebujete navdih: Max Mara se je pri ustvarjanju kolekcije zgledovala po Colette, feministični ikoni iz obdobja Belle Époque (1871–1914). Tu je značilna zaobljena silhueta dam iz časov romanov Agathe Christie in kimono rokavi, pa tudi častniški plašči do tal in prevelike tunika-obleke s širokimi puli ovratniki. Kot Hercule Poirot ima tudi aktualna kolekcija Max Mare rada geometrijo.

Med seboj lahko združujemo minimalistične in maksimalistične kose, stroge kroje in linije, pa tudi prosojne tkanine, volančke in čipke.

Črna kot znak uporništva FOTO: Mango

Valentinove manekenke, oblečene v črno od glave do pet (in včasih še s črno šminko), so na modni reviji za jesen 2024 med drugim nosile boemske čipkaste in prosojne kose in neobičajne materiale. Tu so bili volančki, pentlje in široka ramena iz osemdesetih let. Med kosi je bilo najti tako klasične kostime z oprijetimi krili (vendar noben kos ni bil popolnoma stisnjen k telesu) in dolgimi suknjiči kot tudi romantične do tal dolge obleke z naborki. Plašči in jakne so bili med drugim iz bleščeče lakiranega usnja.

Ne glede na podpis je modnih črnih oblačil v trgovinah dovolj za preobrazbo v čarobno črno žensko letošnje jeseni. A ne pozabite, da čarobnost pravzaprav ni v modnih kosih, ampak v tistem, ki modno kombinacijo nosi.