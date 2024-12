Tilen Lotrič razkriva, kako sta se našla s Sašo Lendero

Pred enim letom se je Tilen Lotrič na dopustu spomnil, da bi rad posnel pesem o snegu, čisto pravo decembrsko in polno božičnega vzdušja s kraguljčki, jelenčki in podobnim. Glasbenik je namreč popolni navdušenec nad zimskimi prazniki in glasbo v tem obdobju. Sicer pa, kot prepeva v pesmi: »Leto je naokrog in škoda je, da ne bi objela se!«

Ob njegovem prihodu v Ljubljano se najprej objameva pred največjo jelko. »Priznam, da že težko čakam praznike in z njimi proste dneve. Je pa res, da kljub vsem stvarem letos res uživam to praznično vzdušje. Prižigi lučk, praznični sejmi, kuhančki s prijatelji, smučanje v Dolomitih … Treba si je vzeti čas tudi za decembrske in nasploh zimske radosti.« A najlepše mu je na odru. »December je čas koncertov in vsakič znova sem vesel, ko zapojemo skupaj. Pa seveda božični filmi, okraševanje in vse, kar spada zraven.«

Navdih za božič na Maldivih

»Nasploh sem zaljubljen v zimo, v sneg, praznike pa imam rad predvsem zato, ker nas zbližujejo. Mesta žarijo, ljudje so nasmejani in nekako v meni zbudijo otroka. Zame se božič začne s prvim decembrom … No, letos malo prej, saj smo snemali novo zimsko pesem Medtem ko sneži, tako da sem tako rekoč že od poletja v tem vzdušju. Jelko sem okrasil na začetku novembra, saj je takrat izšla pesem.« Nakar vzhičeno doda: »Če sem navdušen nad božičem, kako sem šele navdušen nad božično pesmijo! Seveda sem o tem sanjal že veliko let, a vse se zgodi ob svojem času. Plan je bil že lansko leto, vendar je zima kar minila. Smo pa zato med poletjem bolj ustvarjali in sanjarili o snegu, in tako je letos nastala prva božična pesem.«

Nasploh sem zaljubljen v zimo, v sneg, praznike pa imam rad predvsem zato, ker nas zbližujejo.

Navdih zanjo je dobil med dopustom na Maldivih, vročina, morje in palme so ga namreč navdihnili zanjo. »Pozimi sem bil v toplih krajih in videl sem Božička v kopalkah, seveda je pri njih, ko je pri nas sneg in zima, poletje … No, in ko sem pil božični koktajl, sem si zaželel prave zime. Seveda, ko je vroče, sanjarimo o snegu in obratno, torej pozimi o dolgih poletnih nočeh … In tako se je pravzaprav porodila ideja o novi pesmi,« reče v smehu.

Navdih zanjo je dobil med dopustom na Maldivih. FOTO: Igor Modic

Medtem ko sneži je pravo zimsko darilo za poslušalce. »Sporočilo pesmi je preprosto in jasno, leto je spet naokrog in čas je, da se objamemo. Pokličemo ljudi, mogoče koga, s katerim se nismo videli že celo leto, in se podružimo. To je čas, ko pijemo kuhano vino, poslušamo ene in iste pesmi, ampak nam na obraz narišejo širok nasmeh. V pesmi omenim Alfija in Sinatro, saj sem njun veliki oboževalec in si ne predstavljam božiča brez njunih pesmi.«

Spremljevalne vokale sta posneli Manca Špik in Saša Lendero. »Že kot otrok sem na televiziji gledal festivale in ju občudoval, danes pa sta za mojo pesem posneli spremljevalne vokale. Res sem vesel in počaščen, da sta jo s svojima glasovoma še dodatno polepšali. Snemali smo v prestolnici adventa v Zagrebu, saj od tam prihaja producent in avtor pesmi Martin Žunec. Pod besedilo se podpisuje Rok Lunaček. S takšno ekipo je res užitek delati in ustvarjati.«

Za praznike v cerkev

Ko se sprehodiva med stojnicami, mi zaupa, kako bo letos preživel praznike: »Malo na odrih, malo na radiu, kjer se z Gorenjci zbujam vsako jutro, in seveda v krogu prijateljev v leseni koči sredi gora. Upam, da bo sneg. Vsako leto smo odšli na zabave, letos pa sem si zaželel bolj mirnega praznovanja. Se mi že poznajo leta,« se pomenljivo nasmehne in nato razloži, česa pri njem ne sme manjkati za božič: »Piškoti in potica zagotovo pa božična večerja. Nimam posebnih tradicij, ker je vsako leto drugače. Rad se prepustim in ustvarjam nove spomine. Je pa res, da se za praznike rad odpravim v cerkev, saj sem bil tako vzgojen in mi prija, da se malo umirim, mogoče zamislim in seveda poslušam lepo zborovsko petje.«

Trenutno snema nov duet, pesem prihaja po novem letu. FOTO: Igor Modic

Božiča si ne predstavljamo brez daril in Tilen ni izjema. »Jaz bolj praznujem Miklavža, seveda pa si na božični večerji izmenjamo darila. Gre za malenkosti, ki najbližjim veliko pomenijo, zato so skrbno izbrana. Zame je to predvsem čas, ko smo skupaj.« Med božično-novoletnimi prazniki ga bomo videli tudi na odru. »Veliki koncert nas čaka v Kranju, in sicer 27. decembra. Nastopov je res veliko, zato bo najbolje, če preverite moj instagram, kjer boste prvi izvedeli vse,« pove v smehu, nato pa razkrije: »Trenutno snemamo nov duet, ki prihaja po novem letu. Gre za velik projekt, ki ga ustvarjamo že skoraj eno leto in se ga neznansko veselim. S Sašo Lendero sva namreč združila moči.«

Čaka ga najlepše darilo

Tilnu se je izpolnila dolgoletna želja o skladbi, polni božičnih občutkov, a se že veseli pesmi s Sašo Lendero. »To bo najlepše darilo in res že težko čakam, da jo slišite tudi vi. Res sva se s Sašo našla tako v delu kot zasebno, čeprav je med nama nekaj let razlike, nama je uspelo izliti čustva in najti zgodbo, ki jo čutiva oba, in prepričan sem, da jo boste začutili tudi vi.«

Danica Lovenjak in Tilen Lotrič FOTO: Igor Modic

Seveda me zanima, kakšne želje ima priljubljeni glasbenik za leto 2025, in ko se nekoliko zamisli, mi pove: »Moje želje so dokaj skromne. Želim si predvsem, da bo čim bolj mirno, polno kreative in nove glasbe in kakšnih potovanj. In da se cene najemnin in vsega znižajo,« se nasmeji v svojem slogu. »Vsem želim veliko ljubezni, topline in vsem polagam na srce, da se dobro vrača z dobrim in da včasih nasmeh ali objem lahko reši marsikaj. Želim vam čim več lepih majhnih trenutkov, ki jih boste za vedno nosili v sebi.«

Vsak ima svoje želje, jaz pa vsem želim veliko ljubezni in topline.

Praznično razpoloženi Tilen mi ob prehodu v novo leto poda še koristen nasvet: »Naj vas ne bo strah biti drzni, drugačni, odštekani, vzemite si čas za veselje, za dobro hrano, za kakšen koncert in si napolnite dušo s tistim, kar radi počnete. Mogoče greste na kakšno potovanje ali koncert sami. To zna biti precej zabavno,« sklene z nasmehom.