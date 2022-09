Triintridesetletni Francoz Anthony Loffredo si je pred leti zadal zelo bizaren in za nas, navadne zemljane, milo rečeno čudaški cilj – postati črni nezemljan, kar koli naj bi to pomenilo. Svoje spreminjanje je poimenoval The Black Alien Project (Projekt Črni nezemljan) in vse spremembe objavljal na družabnih omrežjih, kjer so tisoči zlasti v Španiji, Franciji in Veliki Britaniji z zanimanjem opazovali transformacijo njegovega telesa. Da bi postal vesoljec ali človek iz drugega sveta, je bil v zadnjih devetih letih na številnih kirurških posegih. Večino jih je opravil v Španiji, ker je ta...