Tetovaže so vse bolj priljubljene tudi med športniki; dokazane povezave z nastankom raka ni

Tudi rekreativni športniki se radi pohvalijo z lepimi tetovažami, te so vedno bolj popularne. Včasih se pojavi pomislek, ali so morda nevarne. Dobra novica je, da za to ni nobenih dokazov.

Nekatere raziskave kažejo, da črnilo za tetoviranje morda spodbuja vnetne spremembe, ki bi lahko prispevale k razvoju limfoma. Vendar so ugotovitve preuranjene za dokončno sodbo in je potrebnih več študij, da bi potrdili kakršne koli povezave med tetoviranjem in krvnim rakom, so poudarili švedski raziskovalci.

Dobro pa je vedeti, da tetovaže lahko vplivajo na vaše zdravje in da se obrnite na zdravnika, če opazite simptome, za katere menite, da bi lahko bili povezani z vašo tetovažo.

Črnila za tatuje, denimo, vsebujejo različne kemične snovi, vključno s pigmenti in različnimi dodatki. Nekateri pigmenti lahko vsebujejo kovine, kot so nikelj, krom, kobalt in kadmij. Nadzor nad črnili se razlikuje med državami. Na določene sestavine v črnilu se lahko pri nekaterih pojavijo alergijske reakcije. Obstaja tudi tveganje za okužbe, zlasti če tetoviranje ni izvedeno v sterilnih pogojih.

Kot rečeno, so nekatere raziskave preučevale povezavo med tetovažami in razvojem raka. A doslej za to ni prepričljivih dokazov. Nekatere barve za tetovaže, zlasti črna, lahko vsebujejo benzopiren, ki je znan kot kancerogen. Vendar pa so koncentracije in dejanski vpliv na zdravje še vedno predmet raziskav. Nekateri menijo, da bi lahko tetoviranje otežilo odkrivanje zgodnjih znakov kožnega raka, saj lahko barva črnila prikrije spremembe na koži.

Treba je delovati preventivno. Izberite ugleden salon, kjer uporabljajo sterilno opremo in kakovostna, regulirana črnila. Posvetujte se z dermatologom ali zdravnikom, če imate skrbi glede tetovaž in vašega zdravja. Redno pregledujte kožo in bodite pozorni na kakršne koli spremembe.