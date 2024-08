Svizci so nastali v vaški gostilni

Svizci so ansambel, katerega člani prihajajo iz zibelke Avsenikove glasbe, iz Begunj. Tam bodo prihodnji teden, natančneje v nedeljo, 25. avgusta, nastopili v spremljevalnem programu Avsenikovega festivala. Izbrani so bili, ker izvajajo kakovostno kvintetovsko glasbo, po vzoru Avsenikov, pred kratkim pa so posneli tudi prvo lastno skladbo.

Ne le da izvajajo pretežno Avsenikove melodije, pevec ansambla Svizci je poleg pevke Urške Borovinšek, pred kratkim poročene Šorl, tudi Dejan Zupan, nekdanji pevec Ansambla Saša Avsenika. Njihov vodja je Enej Valjavec, člani pa so še Boštjan Vidic, Gašper Jakopič in Aleš Jakopič.

Mladi gorenjski kvintet

Petčlanska zasedba je dokaj nova in mlada kvintetovska skupina, združuje jih ljubezen do slovenske narodnozabavne glasbe. Svojo skupno glasbeno pot so uradno začeli, ko so prvič igrali članicam in članom Evropske zveze združenj medicinskih sester, ki so se zbrali v dvorani gostilne Avsenik. Doma so iz različnih krajev, vsi z Gorenjskega, redno pa se na vajah zbirajo v Begunjah. »Zavedamo se in hvaležni smo, da okoli nas deluje toliko velikih ansamblov, ki ohranjajo domačo, pristno narodnozabavno glasbo,« pravijo člani, ki imajo veliko vzornikov tako med slovenskimi kot tujimi zasedbami in posamezniki. To so Veseli Begunjčani, Okrogli muzikanti, Ansambel Karavanke, Alpski kvintet, Ansambel Saša Avsenika, Gregorji, Die Lungauer, Lechner Baum in drugi.

Njihov član je tudi odlični vokalist Dejan Zupan. FOTO: Tjaša Barbo

Druži jih dobra volja

Kot ansambel nimajo velikih želja. »Naše vodilo je, da naredimo tisto, kar v danem trenutku najbolje zmoremo in znamo. Predvsem nas druži dobra volja in tudi volja do ustvarjanja in izvajanja kakovostne domače glasbe. Ker smo še mladi, imamo dovolj energije in zagona,« pravijo fantje, ki pa se ne bodo zanašali zgolj na že znane uspešnice, temveč si želijo ustvarjati tudi lastne skladbe. In prva je pred dvema mesecema ugledala luč sveta. Gre za polko z naslovom Svizci, v kateri Dejan Zupan kot glavni vokalist predstavlja svoje glasbene sopotnike, s katerimi zelo uživa. Skupaj se razdajajo poslušalcem in mednje širijo dobro voljo. Melodijo in besedilo za polko je ustvaril odlični Mitja Skočaj, nekdaj prav tako član Ansambla Saša Avsenika. Vsi člani se strinjajo, da je »fino, da imajo svojo skladbo, s katero se ljudem lahko predstavijo, ti pa si jih zato lahko tudi bolje zapomnijo«. Del videospota so posneli v eni od vaških gostiln, drugi del pa pri sv. Petru nad Begunjami.

Ansambel sicer veselo prepeva na letošnjih veselicah. »Kot večina veseljakov smo tudi mi radi v dobri družbi in tako smo se zbrali v vaški gostilni, v kateri se vsako prvo sredo v mesecu tudi sicer zbirajo amaterski in profesionalni glasbeniki. In skupaj vedno urežemo kakšno veselo vižo za dobro voljo,« pove Enej Valjavec. V imenu vseh članov ansambla doda: »Želimo si, da bi ljudje v nas začutili srčnost in željo po ustvarjanju slovenske glasbe. Je pa to šele začetek naše, upamo, dolge glasbene poti.«