»Spet bom plaval,« ponosno pove dolenjske matere sin, 69-letni Martin Strel. Ne da se, kljubuje letom. Za sabo ima več odmevnih projektov, ki jih je začel pred skoraj 30 leti. Leta 1992 je v 28 urah preplaval 105 kilometrov po Krki. Najbolj znan je po tem, da je preplaval Amazonko (5268 km), Jangcekjang (4003 km), Mississippi (3797 km), Donavo (3004 km) in Parano (1930 km). Leta 1998 je od Vrhnike do Ljubljane plaval po Ljubljanici. Zdaj se vrača na kraj zločina. »Ta četrtek bom plaval od Vrhnike do Tromostovja. Razlogov za to je več: v prvi vrsti plavam za čiste reke, za čisto Ljubljanico. Po...