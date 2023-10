Leto 2023 si bo danes 42-letna Alenka Artnik Burghardt zagotovo zapomnila. V Hondurasu je dvakrat postala svetovna prvakinja – z monoplavutjo in v potapljanju na vdih v disciplini CWTB bifins (z dvojno plavutjo). Za nameček se je poročila. V švicarskem bankirju Florianu Burghardtu je našla sorodno dušo. V življenju je prestala marsikaj – tudi to, da je v Ljubljani na mostu zrla smrti v oči, doma v Kopru pa živela ob očetu alkoholiku in polbratu narkomanu. V iskrenem pogovoru ne ovinkari, njeno življenje je polno ovir in izzivov. Danes je na vrhu sveta. Tudi zato, ker je vedno večkrat vstala, k...