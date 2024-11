Svetemu Martinu so se poklonili z rekordom

Tudi na Frankolovem so se poklonili sv. Martinu, v Sloveniji sila priljubljenemu svetniku. »Na tem koncu imajo ljudje še veliko konj. Niso več namenjeni delu, ampak bolj športu,« nam je povedala Irma Blazinšek, predsednica Turističnega društva Frankolovo, ki je minulo nedeljo pripravilo že 23. blagoslov konj v čast sv. Martinu, ki naj bi na svoji poti iz Sombotela na Madžarskem v Francijo jezdil tudi skozi Frankolovo. Tu so jezdili tudi minulo nedeljo.

S številnih koncev in krajev

Tudi vreme je služilo. FOTO: TD Frankolovo

Nekateri konjeniki so že zelo zgodaj krenili na pot, da so ujeli blagoslov ob 11. uri. S kočijami so se pripeljali člani Konjeniškega društva Celje, Kartuzijanska konjenica – enota Špitalič ter Rudi Iskrač iz soseščine, Kamne Gore. Prijezdili so tudi iz Konjeniškega društva Štore, Šaleške konjenice, Jurjeve konjenice, 123. konjeniškega polka in seveda domačini, med njimi Božo Delčnjak, ki vedno pomaga pri obveščanju konjenikov. Tokrat se je zbralo rekordno število konj, 47.

V Turističnem društvu Frankolovo so strnili vrste in organizirali še en praznik ob sv. Martinu. FOTO: TD Frankolovo

»Ljubezen do teh živali se začne v družini, že zelo zgodaj, kar so dokazali naši mali konjeniki. Punčka, stara devet let, in šestletni fantek sta pokazala, kako dobro že obvladata ježo, čeprav so jima morali pomagati na konjski hrbet. Najbolj simpatična pa je bila Mirjam, ki tudi ni stara več kot šest let in je v očkovem spremstvu suvereno jezdila svojega ponija,« je nizala vtise naša sogovornica Irma Blazinšek.

Žegen, kruh in sol

Konje je blagoslovil pater Branko Cestnik. FOTO: TD Frankolovo

Zbrali so se po maši, blagoslov pa se je začel ob 11. uri, vodil ga je domači župnik pater Branko Cestnik v spremstvu ministrantk, ki sta konjem delili kruh s soljo in lepe obeske organizatorja ob pesmi domačega cerkvenega pevskega zbora pod vodstvom Janeza Kara. V kratkem kulturnem programu je nastopil tudi mladi harmonikar Matevž Perc, ki še obiskuje osnovno šolo, vendar se že pojavlja na glasbeni sceni in pobira nagrade.

Pripravili so spremljevalni kulturni program. FOTO: TD Frankolovo

Župan Branko Petre in predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat sta pozdravila udeležence in organizatorje, predsednica društva Irma Blazinšek pa je izpostavila pomen konj v policijskih vrstah, ki jih umetna inteligenca in roboti še dolgo ne bodo izrinili, vse skupaj pa je povezala Minka Čretnik. Konjeniki in preostali sodelujoči so se okrepčali z malico in svežimi kifeljčki, mošt, ki še ni bil vino, saj sv. Martin tedaj še ni opravil svoje naloge, in drugo pijačo je bilo mogoče dobiti pri šanku, ki je deloval s polno paro, tako da nihče, kdor je bil tega dne na Frankolovem, ni ostal ne lačen ne žejen.