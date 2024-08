Strastni muzikanti prenovljeni

V sedemčlanski zasedbi ansambla so trobentar Klemen Lorber, trobento igra in poje Jurij Cankar, klarinetist je Vid Dolinar, pevka Ana Košir, harmonikar je Gal Suhadolnik, kitarist Urban Jereb, basist in baritonist pa je Žiga Čamernik. Večinoma prihajajo z Vrhnike in okolice.

Igrali so v dvorani gostilne v Begunjah na letošnjem Festivalu Avsenik. FOTO: arhiv ansambla

»Zelo smo bili počaščeni, da smo bili med množico ansamblov izbrani in povabljeni na letošnji Avsenikov festival v Begunjah na Gorenjskem. Igrali smo pretežno skladbe iz Avsenikove zakladnice pa tudi Alpskega kvinteta, Stanke Kovačič in drugih. Za nas je to potrditev, da delamo v pravi smeri, zato bomo še nadgrajevali svoje znanje in igranje. Prav tako upamo, da smo pridobili kakšne nove oboževalce in bomo nekoč nastopili še na kakšnem večjem odru. Tudi v tujini, kamor si zelo želimo. Nekaj izkušanj pa tudi že imamo,« nam pove Urban Jereb. Nedavno so se namreč vrnili iz Francije, igrali so Slovenskemu društvu v mestu Aumetz, kjer so jih zelo lepo sprejeli.

Za nas je to potrditev, da delamo v pravi smeri, zato bomo še nadgrajevali svoje znanje in igranje.

Ponosni na valček

Nedavno so se mudili v Franciji. FOTO: arhiv ansambla

V zadnjih dveh letih se je sicer v njihovem ansamblu marsikaj spremenilo. Pridružil se jim je izvrsten vokalist in trobentač Jurij Cankar, sicer tudi del dua Jo-Jo, v katerem nastopa z bratrancem Johanom Cankarjem, sinom nekdanjega čuka Vinka Cankarja. »Z njim smo razširili ansambel in dobili nekoliko drugačen prizvok. Skupaj smo posneli tudi najnovejšo skladbo Železna kri avtorjev Damjana Čamernika in Mateja Trstenjaka, aranžma pa je več kot odlično naredil Igor Podpečan. Na to skladbo smo zelo ponosni, ker je res lepa, z močnim in spodbudnim besedilom. Obenem je to naš prvi valček,« povedo Strastni muzikanti, ki imajo tudi novega harmonikarja. To je Gal Suhadolnik, najmlajši član ansambla; izvrstno igra tako klavirsko kot tudi diatonično harmoniko. Prejšnji harmonikar Klemen Kotnik se je konec lanskega leta odločil, da se bo posvetil magistrskemu študiju v lesni stroki. »Ni nam bilo ravno po godu, saj smo se z njim res lepo ujeli, ne le glasbeno. A na srečo smo našli Gala, ki se je za zdaj dobro ujel z nami,« pravijo fantje in dekle, ki že nabirajo ideje za še več novih skladb, ki jih bodo izdali prihodnje leto.