Štirje Krajnčanovi na istem odru

Večer strasti, popolne umetniške predanosti in čarobnega ščepca norosti. Vokalist in plesalec Žigan Krajnčan je s svojo avtorsko glasbo, prepričljivim vokalom in edinstvenim plesnim performansom navdušil polno dvorano Siti Teatra v Ljubljani. Za orkester je aranžmaje prispeval dirigent Lojze Krajnčan, Žiganu ter orkestru vrhunskih glasbenikov pa so se na odru pridružili tudi gostje: basist Jani Hace (Siddharta), spremljevalni vokalistki Leizel Abrahams in Nastja Vodenik, klaviaturist Aljoša Kavčič, bobnar Kristijan Krajnčan in tolkalist Blaž Korez.

Vsa družina je predana umetnosti. Žigan, mama Romana, brat Kristijan in oče Lojze Krajnčan ob koncu večera, polnega umetniških presežkov. FOTO: Mediaspeed.net

Na odru so bili tokrat štirje Krajnčanovi. Poleg dirigenta Lojzeta še njegov brat in trobentač Dominik Krajnčan, stric bobnarja Kristijana Krajnčana, brata glavnega protagonista koncerta Žigana. Slednjega je oče zelo pohvalil: »Žigan je res nekaj posebnega, upam, da bo to prepoznalo čim več ljudi, saj je edinstven tako z vokalom kot gibi.« Mladi ustvarjalec stremi k širjenju, zlitju in preseganju žanrskih ter slogovnih meja. Ustvarjalna pot ga je vodila iz Evrope v Združene države Amerike, na Kitajsko in v Afriko, kjer je spoznaval različne kulturne vzorce, jih vpijal in vnašal v lastne projekte. V letu 2023 je izdal svoj prvi album Fusion Reactor, ki je bil nominiran za album leta.