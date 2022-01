Štirje otroci najprej ostali brez očeta, nato jim je pogorel dom

Pred dobrim letom, bila je sreda, 21. oktobra, so ognjeni zublji na Zgornji Ložnici pod Pohorjem življenje petčlanske družine spremenili v pogorišče. Bernardki Krznar in njenim štirim otrokom, starim od 11 do 19 let, je ogenj vzel dom. Zgorelo je vse, od pohištva do oblačil, od računalnikov do denarja, ki ga je najstarejši sin David že privarčeval za opravljanje vozniškega izpita. Prihrankov ni mogel rešiti, mu je pa uspelo rešil svojega mucka. Hiša je bila v požaru tako poškodovana, da so jo morali porušiti. Pomoč pogorelcem je začela prihajati z vseh strani. Tudi bralci Slovenskih novic ste...