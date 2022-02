Ste videli, kako je grofica Pahorju sešila lutko? (FOTO)

Ob slovenskem kulturnem prazniku je Turistično društvo Tabor s svojo sekcijo Ojstriška gospoda, ki poustvarja lokalno zgodovino Tabora in tragično ljubezensko zgodbo med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško, zavzelo Ljubljanski grad in palačo predsednika republike, kjer je znova potekal dan odprtih vrat. Ojstriška gospoda, ki jo vodita ojstriški grof in grofica Schrattenbach (v podobi Feliksa in Hani Zamuda iz Miklavža), je najprej obiskala Ljubljanski grad. Tam so Savinjčani v srednjeveških kostumih nepričakovano navdušili številne obiskovalce, ki so lep praznični dan izkoristili za...