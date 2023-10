Sodišče je Trumpu ukazalo, naj vendarle utihne

Washingtonsko zvezno sodišče je milijarderju in nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu prepovedalo kritizirati tožilce, sodišče in morebitne priče pred sojenjem zaradi domnevnega spodnašanja izida predsedniških volitev iz leta 2020. Razsodba sledi nedavnim Trumpovim izjavam, v katerih je tožilce imenoval »tolpa razbojnikov«, eno izmed prič pa označil za »svinjo brez hrbtenice«.

Sodnica Tanya Chutkan je iskala ravnovesje med zaščito pravnega postopka in Trumpovo pravico do svobode govora. FOTO: US Courts/Reuters

»Samo zato, ker kandidira za predsednika, ima pravico, da grozi?« se je v razsodbi vprašala zvezna sodnica Tanya Chutkan. Njegovi odvetniki so na sodišču pojasnjevali, da so bile omenjene pripombe le del grobe politične igre. Razvpitega poslovneža in republikanskega predsedniškega kandidata sicer naslednje leto čakajo še tri druga sojenja. Zvezno sojenje Trumpu v Washingtonu se bo začelo 4. marca prihodnje leto, dan pred t. i. supertorkom, ko bodo republikanci na primarnih volitvah izbirali svojega kandidata za predsedniške volitve leta 2024.

Zvezno sojenje se bo začelo dan pred izbiranjem republikanskega kandidata za predsedniške volitve.

Trumpov odvetnik John Lauro je na sodišču poudaril, da prepovedi sploh ne bi bilo treba sprejeti, če bi sojenje preprosto preložili na čas po volitvah. A sodnica Chutkanova se ni strinjala, češ da se sojenje »ne bo oziralo na volilni cikel leta 2024«.

Zastrašuje priče

Donald Trump je bil na začetku letošnjega leta uradno obtožen, da si je na vse mogoče načine prizadeval izničiti volilni poraz iz leta 2020, ko ga je premagal demokratski predsedniški kandidat in sedanji predsednik Joe Biden. Obtožnica ga v štirih točkah bremeni zarote goljufanja ZDA, zarote za oviranje uradnega postopka, oviranja uradnega postopka in zarote proti pravicam državljanov. Trump se je avgusta vrnil v Washington ter se na sodišču izrekel za nedolžnega po vseh točkah obtožnice, sodni proces pa je pozneje označil za »pregon političnega nasprotnika«.

Prepoved verbalnih napadov je zahteval posebni tožilec Jack Smith. FOTO: Kevin Wurm/Reuters

Posebni tožilec Jack Smith je sodišče že sredi septembra pozval, naj Trumpu prepove dajati napadalne izjave v zvezi s sojenjem zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev leta 2020. Kakor je poudaril, naj bi Trump s tovrstnimi izjavami ogrožal integriteto sodnega postopka in zastraševalno vplival na priče. »Obtožencu ne sme biti dopuščeno, da bi s svojimi izjavami vplival na javno mnenje v tem sodnem primeru,« je na sodišču poudarila vladna odvetnica Molly Gaston.

Sojenje na zveznem sodišču se bo začelo dan pred t. i. volilnim super torkom. FOTO: Marco Bello/Reuters

Sodnica Tanya Chutkan se je znašla v neprijetnem položaju, ko je morala najti ravnovesje med zaščito pravnega postopka in pravico do svobode govora nekdanjega predsednika. Kakor je poudarila, je njena odločitev »ozko prikrojena«: ni šla tako daleč, kot je želel posebni tožilec, a dovolj, da bi ustavila kampanjo javnega blatenja.