So le našli krivca za umor raperja Tupaca Shakurja?

Po skoraj treh desetletjih vse kaže, da bo eden od najbolj razvpitih in nerešenih umorov v glasbeni industriji le dobil svoj epilog. Konec minulega tedna je policija v Las Vegasu sporočila, da so aretirali Duana Davisa - Keffeja D, nekdanjega vodjo ene večjih kriminalnih uličnih tolp v južnih predmestjih Los Angelesa South Side Compton Crips. Obtožili so ga umora enega najbolj znanih in priljubljenih raperjev in velikega zvezdnika hiphopa Tupaca Shakurja, ki je umrl pod streli, vanj izstreljenimi 7. septembra 1996. Poleg umora ga obtožujejo organizacije umora, in če mu na sojenju ne bodo neposredno dokazali, da je on ustrelil Tupaca Shakurja, ga na podlagi zakonodaje v zvezni državi Nevada vseeno lahko obtožijo za najhujši zločin že zaradi sodelovanja in organizacije umora.

7 nominacij za grammyja je imel Tupac v svoji petletni glasbeni karieri.

Duane Davis - Keffe D je obtožen umora in organizacije umora Tupaca Shakurja. FOTO: Las Vegas Metropolitan Police Department/Reuters

Oblasti v Nevadi so že julija letos obvestile javnost, da so se zgodili določeni premiki v razčiščevanju še vedno nerešenega primera umora Tupaca Shakurja. Takrat so tudi preiskali hišo Davisove žene Paule Clemons v lasvegaškem predmestju Henderson, saj naj bi tam iskali predmete, ki naj bi bili s tem povezani. Kot so takrat poročali lasvegaški mediji, so med preiskavo zasegli računalnike, mobilne telefone, naboje, fotografije in dve kopiji knjige Compton Street Legend, ki jo je leta 2019 izdal Duane Davis. Ob njeni izdaji je dejal, da je bil kralj Comptona, predela v južnem Los Angelesu, glavni prekupčevalec z mamili, in »če je v Comptonu obstajala ulična armada, sem bil jaz general s petimi zvezdicami«. O umoru Tupaca Shakurja je takrat dejal, da je on še edina živa priča, ki lahko pove resnično zgodbo o tem, kako se je zgodil uboj zvezdniškega raperja. To je verjetno res, saj je Davis še edini iz četverice, ki se je usodnega večera 7. septembra 1996 peljala v belem kadilaku, iz katerega so bili izstreljeni streli proti Tupacovemu avtomobilu.

Hotelski pretep

Šef založbe Death Row Records Suge Knight in Tupac Shakur na boksarskem dvoboju marca 1996 FOTO: Reuters

Za Tupaca Shakurja usodnega dne je v znanem lasvegaškem MGM Grand Hotelu potekal boksarski dvoboj za naslov svetovnega prvaka v super težki kategoriji med Mikom Tysonom in Bruceom Seldonom. Tupac se je dvoboja udeležil skupaj z Marionom Knightom - Sugom, ustanoviteljem glasbene založbe Death Row Records, pri kateri je svoje pesmi izdajal Tupac, in še nekaj ljudmi iz založbe. Po boksarskem dvoboju sta se Tupac in Knight skupaj s telesnimi stražarji v hotelskem lobiju zapletla v besedni spor in pretep z nečakom Duana Davisa Orlandom Andersonom - Baby Lanom in njegovimi prijatelji oziroma člani tolpe South Side Crips. Nato sta se Tupac Shakur in Suge Knight z beemvejem v konvoju kakih desetih avtomobilov odpeljala na neko zabavo v Las Vegasu. V enem od križišč na osrednji lasvegaški aveniji Strip so se avtomobili ustavili pri rdeči luči na semaforju. Na sosednji vozni pas je takrat pripeljal bel kadilak in iz njega so začeli streljati v Tupaca Shakurja, ki se je ravno takrat nagnil skozi odprto okno avtomobila, da bi lahko flirtal z mimoidočo gospodično. Zadelo ga je več strelov v prsi, za posledicami ran je teden dni pozneje, 13. septembra, umrl.

Policija iz mesta greha (Sin City), kakor Američani imenujejo zabaviščno in igralniško prestolnico Las Vegas, se preiskave umora ni lotila najbolj temeljito, zaradi česar so takrat mnogi kritizirali pristop preiskovalcev umora. Kritični so bili zlasti do tega, ker so se preiskave lotili preveč ležerno, razlog pa naj bi tičal v tem, da je bil Tupac črnec, »če bi bil belec, bi policija v Las Vegasu takoj začela delati s polno paro in z veliko zagnanostjo«, so takrat zapisali v enem od ameriških časopisov. Čeprav je raper Yaki Kadafi, ki je bil v času streljanja v avtomobilu za Tupacom Shakurjem, policiji v prvi izjavi dejal, da je videl strelca, ki je iz kadilaka streljal proti beemveju s Tupacom in da bi lahko prepoznal storilca, lasvegaška policija te izjave ni jemala preveč resno. Kadafi je bil potem le čez nekaj tednov ubit v drugem streljanju, ki ni imelo nobene povezave z ubojem Tupaca Shakurja.

V krogih rap in hiphop scene se je takrat začelo ugibati, ali ne stoji za ubojem Tupaca eden od njegovih glavnih glasbenih rivalov Biggie Smalls, znan tudi kot The Notorius B.I.G., s katerim je Tupac vse do leta 1994 prijateljeval, potem pa se je prijateljstvo sprevrglo v smrtno sovraštvo. Tupac je namreč leta 1994 preživel strelski napad nanj v njegovem newyorškem snemalnem studiu, za napad pa je obtožil Biggieja Smallsa. Vendar te teorije ne držijo vode, saj je The Notorious B.I.G. leta 1997 v prometni nesreči končal svoje mlado življenje.

1994. je Tupac preživel prvi strelski napad v newyorškem snemalnem studiu.

Spopad tolp

Tupacova sestra Sekyiwa Shakur - Set in polbrat Mopreme Shakur med odkritjem raperjeve zvezde na Pločniku slavnih v Hollywoodu junija letos FOTO: Leon Bennett/Getty Images

Najbolj verjetna verzija, kaj se je dogajalo 7. septembra na lasvegaškem Stripu, je zdaj verjetno tista, ki jo je že pred več kot poldrugim desetletjem postavil upokojeni detektiv iz Los Angelesa Greg Kading, ki je o svoji preiskavi celo napisal knjigo. Prepričan je, da je Tupaca ustrelil Orlando Anderson, uboj pa mu je ukazal stric, nesporni šef gangsterske tolpe iz Comptona Davis. Razlog pa naj bi bil povsem preprost. Pretep Tupaca Shakurja in njegovih telesnih stražarjev, ki pa so vsi prihajali iz rivalske ulične gangsterske tolpe iz južnega Los Angelesa z imenom Mob Piru Blood, ter Orlanda Andersona in njegovih ljudi iz South Side Crips v hotelskem lobiju v MGM Grand Hotelu po nepisanih pravilih uličnih tolp ne bi smel ostati nekaznovan in zato sta se Anderson, ki je umrl v strelskem napadu leta 1998, in njegov stric Davis odločila za ukrepanje.

1998. je v strelskem napadu umrl najverjetnejši Tupacov morilec Orlando Anderson.

Tupac Shakur se je rodil leta 1971 v New Yorku in je z uspešnicami, kot sta California Love in Dear Mama, postal ena izmed vodilnih osebnosti ameriške rap oziroma hiphop scene. Čeprav je njegova profesionalna glasbena kariera trajala le pet let, velja za enega najvplivnejših in najbolj vsestranskih raperjev vseh časov. Prodal je 33 milijonov albumov, če pa poleg prištejemo še prodajo prek pretočnih kanalov, se ta številka povzpne na 41 milijonov. Shakurjevi video- in avdioposnetki na pretočnih platformah skupaj znašajo 10,1 milijarde predvajanj. Leta 2017 je bil sprejet v dvorano slavnih rock'n'rolla, junija 2023 pa je posmrtno dobil še svojo zvezdo na znanem hollywoodskem Pločniku slavnih. Sedemkrat je bil nominiran za prestižno glasbeno nagrado grammy, njegov četrti album All Eyez on Me pa se je po njegovi smrti povzpel na vrhove glasbenih lestvic, takrat so prodali tudi kar pet milijonov kopij.