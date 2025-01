Snežna kraljica

Saj poznate tisto, ko se zredite za deset kilogramov in naravnost buhtite iz zdaj preozkih oblačil, pa vas znanka prepričuje, da ste videti naravnost odlično? Nekaj podobnega kot o tovrstnih menda dobro mislečih lažnivkah si lahko mislite o tistih, ki vam zatrjujejo, da je edini namen oblačil za na smučišče to, da nas ne zebe.

Bunda Cordova

Kakšna laž! Če bi si lahko tisti hip ogledali smučarsko garderobo teh, ki to pravijo, bi, stavimo, ugotovili, da še kako skrbno izbirajo, kaj bodo dali nase na belih strminah, ki so, kot dobro vedo vsi modno poučeni mački in mačke, pravzaprav s snegom posuta modna brv. To so zadnja leta dojele tudi slavne znamke, ki so se z uveljavljenimi proizvajalci smučarskih oblačil, kot so Rossignol, Bogner in Fusalp, osredotočenimi predvsem na športno funkcionalnost, začele boriti za žepe in naklonjenost zapriseženih smučarjev.

Znamka Perfect Moment nagovarja ženske, ki želijo biti elegantne tudi na smučišču.

Danes smučarska oblačila ponujajo skoraj vse najprestižnejše modne znamke. Na smučiščih namreč že dolgo ne razkazujemo več zgolj izpiljene smučarske tehnike, ampak tudi izostren modni slog. Zgodovina te modne parade se je začela že okoli leta 2014, ko je spletni ponudnik visoke mode Net-a-Porter odprl trgovino s smučmi. Pred štirimi leti je prvo kolekcijo smuči s svojim podpisom pokazal francoski modni velikan Dior, sledile pa so najrazličnejše povezave med smučarji in modnimi guruji, kot denimo tista med ultraelitnim članskim klubom gorskih vrhov Aspen X in Prado. Tako je tudi letos to, kaj bomo oblekli za na smučišče, eno najpomembnejših vprašanj smučarjev in smučark, ki dajo kaj nase in na modo.

Perfect Moment

In kaj se bo letos nosilo? Še vedno so v modi oprijeti kombinezoni, ki poudarijo postavo. Med odtenki izstopa črna, dobrodošla je tudi bela, še bolj pa njune najrazličnejše kombinacije. Skratka, popolna eleganca. Za vtis, da ste v sorodu z monaško princeso, si čez ogrnite bundo z elegantnim pasom z zaponko, na nos pa si nataknite sončna očala s podpisom znanega modnega ustvarjalca.

Tile Pradini čevlji za sneg so žal že razprodani.

Pri kapi ste lahko nekoliko navihani: oblika je lahko duhovita, pri materialih pa ni šale – sprejemljivo je le najdražje in najboljše. O kakih umetnih materialih niti ne razmišljajte. Poleg splošno znanih modnih znamk za kar se da dober vtis razmišljajte v smeri znamk Fusalp, Moncler in Perfect Moment, ki jo je ustanovil smučar Thierry Donard. Če želite biti videti kot Bondovo dekle, pa se vsekakor odločite za Cordovo. Smučarska oblačila Bogner so modna klasika, s katero ne morete zgrešiti. Če prisegate na trajnostna oblačila: Erin Snow, ki jo je leta 2003 ustanovil Erin Isakov, je minimalistična modna sanjska smučarska znamka deklet, ki varuje tudi okolje. Vse njihove nepremočljive hlače in jakne so izdelane iz recikliranih vlaken.

Kapa Jet Set