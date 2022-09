Konec preteklega tedna sta bili na strelišču Gaj na Pragerskem kar dve veliki lovski prireditvi, in sicer Praznik lovske kulture in Dnevi lovskega strelstva. Na 48. srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov, ki ga je organizirala Lovska zveza Maribor, je nastopilo 300 pevcev in rogistov iz vse Slovenije, na strelskih tekmovanjih več kot 100 lovskih strelcev iz vse Slovenije, med seboj so se priložnostno pomerile tudi ekipe iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Na prireditvenem odru je nastopilo kar 18 pevskih skupin in rogistov, obiskovalce pa so navdušili igralec Bojan Maroševič z izvedbo monok...