Slovenska floorball reprezentanca bo letos prvič zaigrala na svetovnem prvenstvu

"Počasi se le zavedamo, kaj nam je uspelo. Nekajkrat smo bili že zelo blizu, pa se nam je to izmuznilo iz rok. Letos v Škofji Loki pač ne," navdušeno pove Robi Košir, slovenski reprezentant v floorballu. Zdaj ni več skrivnosti: Slovenija bo prvič zaigrala na svetovnem prvenstvu! Moška reprezentanca v floorballu se je prvič v zgodovini uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo decembra v švedskem Malmöju.

Slovenci so v domači kvalifikacijski skupini v Škofji Loki zasedli 2. mesto, ob tem pa na tekmi z Belgijo do zadnjega kotička napolnili dvorano, ki je gostila eno od petih evropskih kvalifikacijskih skupin. Slovenija je najprej s 3:2 ugnala Dansko, potem še z 11:2 Italijo. Z Belgijo je remizirala (6:6), na koncu pa klonila proti Švici (2:13), osemkratni dobitnici medalje na svetovnih prvenstvih.

Proslavili zgodovinski uspeh

Robi, reprezentant, na delovnem mestu FOTO: osebni arhiv R. K.

"Ko je bilo znano, kdo bo z nami v kvalifikacijah, smo se zavedali, da imamo lepo možnost. Ker smo bili domačini, smo imeli to prednost, da si sami izberemo razpored. Želeli smo, da z Danci odigramo prvo tekmo. Vedeli smo, da ne bodo vajeni podlage, parketa v Škofji Loki," nadaljuje Robi, ko razkriva plan, ki se je naši reprezentanci izšel. Po zmagi proti favorizirani Danski so poleteli. "Res je steklo, kot je treba. Tudi proti Belgiji smo upali na zmago, a smo vedeli, da smo že na svetovnem prvenstvu, malce so nas ponesla čustva. Zato le remi," opisuje Robi.

"Slavje je bilo, a sem moral kmalu na Češko, saj je bil ponedeljek že delovni dan," je potrdil, da je reprezentanca zgodovinski uspeh temu primerno proslavila. "Rad bi se še enkrat zahvalil organizatorjem, ki so na prostovoljni bazi pripravili tak spektakel. Resnično vsa čast Roku Ritonji, da je vse to organiziral," še izvemo od sogovornika.

Dvoranski hokej

Petnajsto svetovno prvenstvo bo v Malmöju na sporedu med 7. in 15. decembrom. Doslej so si nastop na SP, kjer bo nastopilo 16 reprezentanc, poleg Slovenije zagotovile še Švica, Danska, Švedska, Finska, Estonija, Latvija, Nemčija, Slovaška, Poljska, Češka in Norveška. Eno mesto bo zasedla ekipa iz ameriških kvalifikacij, tri pa ekipe iz azijsko-oceanskih kvalifikacij. "Želim si, da bi ta uvrstitev na svetovno prvenstvo pomagala pri popularizaciji tega športa. Da bi ljudje vedeli, kaj sploh je​ flooball. Danes imamo pri nas pet klubov, predvsem ga igrajo na zahodu Slovenije, na vzhodu nas verjetno sploh ne poznajo," opozarja Robi, ki si želi, da bi to igro razširili po vsej državi.

"Denarja tu ni, tega bi se moral lotiti nekdo, ki ima ta šport res rad," navrže Robi, ki za laike pojasni, kaj je floorball: "Po domače in praktično povedano, to je dvoranski hokej. Tako bi lahko najbolje definiral in opisal naš šport. Tudi pravila so podobna hokeju na ledu, le da mi igramo v dvorani, pa ofsajda ne poznamo. V rokah imamo palice, igramo pa s po petimi igralci v polju in z golmanom."

Vrnil se bo domov

V dresu praške Sparte FOTO: Floorbal Sparta Praga

Robi je star 26 let, je edini med našimi igralci, ki si kruh služi v tujini. Sedem let je že na Češkem, kjer igra za praško Sparto. "Igrati sem začel pred 15 leti, potem pa sem imel željo, da bi se preizkusil v tujini, odšel sem na Češko, kjer je floorball zelo razvit, po množičnosti je drugi šport takoj za nogometom," izvemo od Robija, ki dopoldne programira, zvečer pa trenira. "Imam tako službo, da lahko delam na daljavo," še doda in pohvali urejeno Prago, v prvi vrsti je navdušen nad javnim prevozom, pogreša pa zelenje, ki ga je vajen iz Slovenije. Zato se že spogleduje z mislijo, da bi se vrnil v domovino.