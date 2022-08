Slavne žrtve sanjskega moškega

Lani je bil Gregor Čeglaj sanjski moški, za katerim so vzdihovale številne mladenke po vsej Sloveniji, v šovu pa ga ni ujela nobena. Letos pa je osovražena oseba številka ena med mnogimi znanimi Slovenkami in Slovenci. Peklenski moški, bi lahko rekli. Spregovoril je celo o mednožju Anje Širovnik, izbranke iz resničnostnega šova Sanjski moški. Foto: Jože Suhadolnik Čeglaj, ki si je lani v Sloveniji s komentiranjem in ocenjevanjem znanih Slovenk prislužil zaušnice od številnih podjetij, s katerimi je imel sklenjene posle, pa so mu ti zaradi predolgega jezika padli v vodo, se je pred dnevi ogl...