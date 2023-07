Zmrznjena slaščica iz mleka, jajc, sadja in dodatkov – tako Slovar slovenskega knjižnega jezika o sladoledu. Ni poletja brez sladke pregrehe, ki jo oblizujemo ali pa z žličko zajemamo tudi v drugih letnih časih. Ker je pač prav vedno čas zanj. Najpogosteje pa si ga privoščimo kot poletno ohladitev na poti, v kornetu, in z jezikom lovimo sladke taleče se kapljice, ki nam, če nismo dovolj hitri, tečejo po roki, lahko tudi vse do komolca. Da jo pojemo, po nekaterih podatkih v povprečju kepico obliznemo 50-krat. Sladoledna cesta Kateri je pa vaš najljubši? FOTO: Getty Images/iStockphoto Ko se s...