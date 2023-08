Smo majhna, a zelo srčna vasica, 30 hiš je v vasi. Zelo smo povezani. Vse, kar počnemo, delamo skupaj,« pove 53-letni Sašo Kašnik, vestni in marljivi član Turističnega društva Sv. Vid, živi pa v vasi Vrba, streljaj od Šentvida, kjer so pred dnevi pripravili posebno tekmovanje v metanju škornjev v koš. V Šentvidu pri Lukovici znajo sodelovati, si pomagati in se zabavati. »Nekaj podobnega sem prvič videl v Prekmurju, ko sem kolesaril in med vožnjo to opazil. Takrat se nisem poglabljal v to, sem pa idejo ohranil v glavi,« nadaljuje Sašo, ki s svojimi prijatelji, krajani, vsako leto pripravi tud...