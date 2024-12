Simona Vodopivec Franko: Smeh dela dobro kri, pesem reši vseh skrbi

Priljubljeno umetnico Simono Vodopivec Franko poznamo tudi kot članico skupine Dinamitke, ki jo tvori še z dvema izjemnima pevkama, Alenko Godec in Damjano Golavšek. Na slovenski glasbeni sceni je prisotna že več kot 40 let, v osrčje šovbiznisa pa jo je pripeljala radijska satirično-humoristična oddaja Moped show. Vedno sem vesela, ko se srečava, saj je pogovor z njo naravnost prijeten. Ko se pripelje iz svoje rodne Gorenjske v prestolnico, ji najprej čestitam za 60. rojstni dan, ki ga je praznovala 25. oktobra.

»Obožujem praznike in praznovanje, zato sem izdatno obeležila svojo okroglo obletnico. Na rojstni dan smo si privoščili družinsko kosilo v Istri, nekaj dni kasneje pa žur v družbi prijateljev pri Kunstlju v Radovljici. Pripravili so mi zabaven program z glasbo, recitacijami, plesom, skeči in izvrstno hrano. Jure je producent in tudi tokrat ni zatajil,« pripoveduje o možu z nasmehom na obrazu. »Joj, koliko čudovitih ljudi me obkroža … Srečnica …« se namuzne.

Med kratkim sprehodom se pogovoriva o letih in ali so res le številka. »So številka, in to kar visoka,« sprva odvrne v smehu. »Hvaležna sem, da sem priromala tako daleč, in upam, da mi bosta zdravje in življenje omogočila še vrsto kakovostno preživetih let. Leta hitro bežijo, a ko se ozreš nazaj, vidiš, da si živel in živiš zelo pestro, zanimivo življenje, polno izzivov. Z leti postaneš hvaležen, ponižen, naučiš se sprejemati, nehaš soditi …«

Z leti postaneš hvaležen, ponižen, naučiš se sprejemati, nehaš soditi.

Tudi zrela leta so kul

Med iskanjem kotička v kavarni jo povprašam, ali je zdaj najsrečnejše obdobje njenega življenja, in po kratkem premisleku mi pove: »Vsako obdobje je na svoj način srečno, zanimivo, a glede na to, da večkrat pomislim, da se ne bi vrnila v mlada leta, sem zdaj verjetno najbolj pomirjena, izpolnjena, sproščena ... Vem, kaj želim, česa ne, manj se oziram na mnenja drugih, sledim svojim željam, ne trudim se ugajati za vsako ceno … tudi zrela leta so kul. Moja leta se najbolj poznajo pri regeneraciji. Včasih sem lahko dan za dnem nastopala, zelo malo spala, zdaj pa takega tempa ne zmorem več. Izkušnje in modrost pa so neprecenljive vrednosti.«

Ker je videti odlično, me seveda zanima, kako vzdržuje svojo zunanjo podobo. »Geni precej pripomorejo, pa čim bolj zdrava prehrana, gibanje, narava, gorenjski zrak, dobri odnosi v družini in med prijatelji, delo, ki te osrečuje ... no, pa tudi nega pri kozmetičarki nekaj doda.« Ko naročiva najino najljubšo kavo s smetano, jo izprašam, ali je kdaj načrtno želela kaj popraviti pri sebi. »Ko si mlad, bi marsikaj spremenil. Sama za to nikoli nisem imela poguma. Danes si želim, da bi se naravno in dostojno starala. Človeku se z leti izriše karakter na obrazu. Nekateri so v zrelih letih zelo lepi …«

Zagotovo največji delež k temu, da Simona naravnost sije, prispeva srečno zakonsko in družinsko življenje. FOTO: Igor Modic

Ob tem mi zaupa najboljši lepotni nasvet, ki ga redno upošteva vsak dan. »Pomembni so izdaten spanec, zadovoljstvo, miren začetek dneva s kavo in zajtrkom in čim manj stresa. Ali mi to uspeva? Ah, trudim se, življenje mi ne prizanaša s preizkušnjami. Učim se spopadati z izzivi, po načelu: lahko kaj spremenim, naredim? Da. Potem naredi in se ne sekiraj. Ne moreš nič spremeniti? Potem se ne sekiraj, ker ne bo nič pomagalo, samo razpoloženje si boš uničil. To je kar neke vrste trening in sčasoma res znaš ločiti zrnje od plev in vse večkrat ti uspe, da se po nepotrebnem ne vznemirjaš. Rada sem obkrožena z ljudmi, s katerimi se počutim varno, prijetno, spontano. Včasih te že jutranja kavica in klepet z ljubo osebo prijazno pospremita v nov dan in preženeta jutranjo oblačnost.«

Prepleteno osebno in poslovno življenje

Zagotovo največji delež k temu, da Simona naravnost sije, prispeva srečno zakonsko in družinsko življenje, saj ji ob strani vedno stoji mož Jure Franko. »Res je dobrodošlo, če srečaš pravega partnerja, potem pa je zvezo treba negovati, vzdrževati, nadgrajevati. Z leti se ne prepiraš več za nepomembne stvari, pa tudi žensko diplomacijo vse večkrat vključiš,« prizna z nasmeškom na obrazu. »Žal mi je, da se vse več mladih ne odloči za zakon, za otroke, za družino, češ da je prenaporno. Saj je na neki način res, ampak je vredno.«

Svoje moči sta z možem združila v produkcijski hiši, ki je znana predvsem po muzikalih. »Pri naju se osebno in poslovno življenje ves čas prepletata. Poslovno se dobro dopolnjujeva, vse več pa je dni, ko si ne dovoliva razpredati o službenih zadevah. To je kar nujno, sicer je podobno, kot ko imaš majhne otroke in greš od doma, da si malo odpočiješ od njih, potem se pa pogovarjaš samo o njih.«

Zdaj pa bo tudi zanjo nastopil najlepši del leta in med pitjem kave mi ga tudi opiše. »Uživam prav v vsem, kar je povezano z božičem. Neskončno uživam v dekoriranju doma, peki priboljškov, iskanju darilc, pozornosti, kurjenju kamina, druženju, prireditvah … Na drugi strani pa si vzamem čas zase, za družino, za razmislek, za obisk cerkve na Brezjah … Na predbožični večer se vedno zbere doma najožja družina, pripravimo večerjo, zakurimo ogenj, se pogovarjamo, postavimo jaslice … Naslednji dan pa se pri nas na kosilu dobi razširjena družina. Ko sta bila Aiden in Maya mlajša, sta vedno pripravila glasbeni program ob smrečici. Najlepše praznovanje je, če je prisotnih več generacij. Žal marsikoga ni več med nami, vnukov pa tudi še nimamo,« se ob slednjem nasmehne.

Uživam prav v vsem, kar je povezano z božičem.

Predstave na recept

Pred prazniki, ki prinašajo mir, pa bo pri Simoni precej nemirno. »Bog ne daj, da bi imeli ves december miren. V Cankarjevem domu smo ta teden odigrali Nune v akciji in dvakrat Mammo Mio, Dinamitke smo tudi že odpele koncert z Big Bandom v Zagorju. Zelo nas veseli, da vas lahko povabimo tudi na naš prvi Božični gala koncert v Festivalni dvorani na Bledu, v petek, 13. decembra. Na odru bomo v družbi zabavnega povezovalca in pevca Marjana Buniča ter v spremstvu mogočnega zvoka orkestra Big Banda pod vodstvom Blaža Trčka. V čarobni božični čas vas bomo popeljali z božično obarvanim programom, polnim radosti, smeha ter z odličnimi priredbami starih in novejših slovenskih in mednarodnih hitov.«

Simona Vodopivec Franko in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Zadnja leta je njeno ustvarjanje najbolj zaznamoval ravno muzikal Mamma Mia, kjer blesti v vlogi Donne. »Junija prihodnje leto bomo v Križankah zaznamovali deseto obletnico od premiere. Deset nepozabnih, v vseh pogledih rekordnih let. Muzikal si je ogledalo več kot 160.000 ljudi, odigrali smo okrog 160 predstav. Predstavo izvajalci dobesedno obožujemo, kar je verjetno tudi razlog, da vsakič znova prinesemo na oder neizmerno energijo, ki je nalezljiva, zaokroži po dvorani in kaj hitro je cela dvorana povezana v neke vrste evforiji. Smeh dela dobro kri, pesem vas reši vseh skrbi … Take predstave bi morali zdravniki predpisovati na recept,« reče v smehu. »Vloga pa je vsakič unikatno odigrana, k čemur pripomoreta vzdušje v dvorani in tudi tvoje lastno počutje.«

Ker vedno izžareva ljubezen in zaupanje v boljši svet, mi v tem stilu pred slovesom poda tudi prav posebno sporočilo: »Naj vas spremljajo radost, dobrota, sočutje, ljubezen, zdravje in mir, ki imajo v tem neprijaznem času še poseben pomen.«