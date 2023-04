Igre s pirhi so del velikonočnih šeg in jih izvajajo na velikonočno nedeljo ali ponedeljek. Najbolj znani so trkanje, trkljanje in ciljanje pirhov, tudi sekanje, kot pravijo ponekod. V 90. letih 20. stoletja so v številnih krajih Slovenije oživili predvsem ciljanje pirhov. Velikonočne igre s pirhi so vpisane v register nesnovne dediščine. Pirhov je bilo za veliko noč dovolj povsod. FOTO: Peter Marinšek Pirhov je bilo za veliko noč dovolj povsod. Že na veliko nedeljo zjutraj so se začele na vasi in pred cerkvijo nekoč tako priljubljene igre z njimi. »Komaj se zorja vuzamskiga jutra napoči,« p...