Saša Lendero zapela o izgubi

Med Sašo Lendero in Tilnom Lotričem je kar več let razlike. Ona jih bo poleti dopolnila 52, on jih ima 25. Sta različna glasbenika, ki ustvarjata v različnih vodah, hkrati pa človeka z enako zgodbo. Zgodbo, ki jo pozna večina med nami, saj smo jo skoraj vsi doživeli. O neopisljivi bolečini ob izgubi. Ko te nekdo, ki si ga imel zelo rad, mu sebe položil v njegove roke, neizmerno prizadene in do korenin pretrese tvoj jaz. Skladba z naslovom Mora se, ki sta jo v teh dneh poslala v svet, je hkrati zgodba o pogumu in o tem, da se je treba pobrati tudi v največji bolečini, saj je vredno. Izjemna Tilnova vokalna moč in Sašina izpovedna toplina sta tako ustvarili nepozabno glasbeno izkušnjo.

To je njun prvi skupni duet. FOTO: osebni arhiv

»Oba sva v bližnji preteklosti doživela izgubo, nekaj, česar res nisva pričakovala. Že večkrat sem povedala, da kot avtor in kot izvajalec ne moreš ustvariti nečesa, česar navsezadnje nisi sam izkusil, doživel. Pred približno letom se je skladba kar rodila, besedilo in melodija. Potem se je tekst nadgrajeval in večino navdiha za kitice je dobil Tilen. Čeprav nas je pesem na začetku vlekla v znane ritme, ki me spremljajo, je Miha Hercog po različnih poskusih ugotovil, da tako izpovedna skladba spada v pop, ki mu je načrtno dodal še retro pridih. Morda bo koga zmotila beseda 'umret', a sem jo pustila z namenom: da se v skladbi lahko res najde vsak, ki je kaj podobnega doživel. Pride do trenutka, ko je tako hudo, da skoraj ne moreš več,« o skladbi pravi Saša, ki je pred dvema letoma oznanila, da sta se z Miho, s katerim še naprej poslovno sodelujeta, ločila.

Kot avtor in kot izvajalec ne moreš ustvariti nečesa, česar nisi sam izkusil, doživel.

Tilen ne skriva, da si je od nekdaj želel sodelovati s Sašo. »Našla sva se v skladbi, ki govori o izgubljenem odnosu in krutosti čustev, ki jih ob tem doživiš. Besedilo je nastajalo dolgo, saj sva želela na preprost način povedati nekaj točno določenega. Je neverjetno mila in nadarjena ženska, ki je za svoja leta videti fantastično. Do nje gojim veliko spoštovanje!« je še povedal o kolegici.