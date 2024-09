Samsung neo qled 8K QN900D je maksimalno hud televizor

Komur se na računu valja preveč denarja, hkrati pa želi imeti vrhunsko sliko, si lahko omisli Samsungovega paradnega konja, ki sliši na ime neo qled 8K QN900D. Čeprav gre za precej drag televizor (okoli 3500 evrov), ponuja izjemno sliko in dober zvok, umetna inteligenca pa poskrbi, da so posnetki iz vseh virov videti odlično.

Televizor samsung QN900D z božjastno ultravisoko ločljivostjo 7680 x 4320 slikovnih točk uporablja tehnologijo kvantnih pik, ki prinaša izjemne barve in kontraste ter odlično črnino, pa čeprav ne uporablja organskih diod (oled). Pri tem mu pomaga osvetlitev mini led, ki poskrbi, da se za zaslonom v pravem trenutku in s pravo močjo prižiga in ugaša 1920 mini diod, ki so razporejene po mreži s 60 osvetlitvenimi conami.

Za osvetlitev skrbi 1920 mini ledic, ki se v pravem trenutku in s pravo močjo prižigajo in ugašajo.

Napredne funkcije

AI motion enhancer pro rešuje pogoste težave pri športnih vsebinah, kot je popačenje žoge pri gledanju športnih tekem v visoki ločljivosti. FOTO: Samsung

Najnovejši Samsungov televizijski procesor NQ8 AI Gen3 z dvakrat hitrejšo nevronsko procesno enoto od predhodnika poskrbi za popolno ostrino tudi pri posnetkih nižje ločljivosti, ki jih nadgradi na 8K. Med naprednimi funkcijami moramo omeniti AI motion enhancer pro, ki samodejno zazna vrsto športa in uporabi ustrezen model za zaznavanje gibanja oziroma žoge, ter real depth enhancer pro, ki s pomočjo umetne inteligence ugotovi, na kateri del prizora bi se osredotočilo človeško oko, in ga s pomočjo ledic postavi v ospredje, s čimer so slike videti bolj realistične in tridimenzionalne. Seveda je tudi igranje iger z računalnika ali konzole na njem pravo veselje, saj podpira do 4K-sliko z 240 sličicami na sekundo, pri čemer je treba le povedati, da je sam zaslon »samo« 144-herčen. In to še ni vse: v sodelovanju z družbo PDP so pripravili gamerski kontroler gaming hub, narejen prav za Samsungovo istoimensko platformo za pretakanje iger.

PDP kontroler za qn900d FOTO: Samsung

Poskrbeli so tudi za čist in glasen zvok, seveda pa mu zaradi tankosti samega aparata primanjkuje močnih nizkih tonov. Funkcija q-symphony 2024 sinhronizira televizor z brezžičnimi zvočniki in soundbarom, active voice amplifier pro pa loči glasove od preostalega zvoka in jih postavi v ospredje, tako da lahko gledalec sledi pogovoru pri kateri koli glasnosti.

Umetna inteligenca naredi televizor uporaben tudi za slabovidne.

Možnosti za slabovidne

Na televizorju teče Samsungov operacijski sistem tizen, ki ponuja personalizirano vsebinsko in storitveno izkušnjo, saj si vsak član gospodinjstva nastavi svoj profil. Daljinski upravljalnik oziroma aplikacija barrier free ljudem z okvarami vida in sluha ali s telesno oviranostjo omogoča bolj premišljeno upravljanje televizorja prek pametnih telefonov; relumino slabovidnim omogoča, da uživajo v televizijskih oddajah, filmih in igrah, ne da bi za to potrebovali dodatno strojno opremo. S tehnologijo umetne inteligence, ki dinamično obrisuje robove elementov na zaslonu in uravnoveša barve, funkcija uporabnikom s slabšim vidom omogoča, da jasneje vidijo ljudi in predmete. Način relumino skupaj pa omogoča razdelitev zaslona na polovico, tako da lahko slabovidni in njihovi domači skupaj uživajo v televiziji, kar pri tako velikem zaslonu dejansko funkcionira. Pomislili so tudi na »branje« podnapisov: QN900D zna s pomočjo umetne inteligence in tehnologije optičnega prepoznavanja znakov »prebrati« vgrajene podnapise v realnem času; funkcija trenutno deluje le v angleščini in korejščini.