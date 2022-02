S selitvijo v Ljubljano se je spet rodil

Šestindvajsetletni glasbenik Žan Serčič je ime, ki smo ga v zadnjih nekaj letih pogosto slišali. Postavni mladenič iz Lenarta v Slovenskih goricah je nedvomno eno najobetavnejših imen na domači pop sceni, ki se lahko pri svojih rosnih letih pohvali s kar dvema avtorskima albumoma – To sem jaz in Iz moje sobe. Čeprav je predan lastni, avtorski glasbi, pa ima Žan pred sabo vedno znova nove projekte. V prihodnjih mesecih načrtuje izdajo nove pesmi, tudi na Emi bomo lahko slišali pesmi, ki jih je ustvaril on, že maja pa bo v svet poslal avtorsko ploščo z novimi skladbami. In kot da ustvarja...