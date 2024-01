Pazite, da hrčkom ne povzročate hudega stresa

S hrčkom je treba pravilno ravnati, saj mu sicer lahko povzročamo hud stres. Ker so majhni, jih z nepravilnim ravnanjem lahko tudi poškodujemo. Nase ga začnemo navajati, ko je še majhen. Odnos s hrčkom začnemo vzpostavljati tako, da živalco navajamo na svojo roko. Položite dlan v njegovo kletko in pustite, da jo v miru povoha. Postopoma se bo navadil na vaš vonj. Ko bo vašo roko sprejel kot del vsakdanjega okolja, mu začnite ponujati priboljške. To počnite nežno in previdno. Hrane mu ne vsiljujte, če do nje ne pride sam. Ko hrčka navadite, da vam je iz roke, ga lahko začnete dvigovati iz kletke. Nežno ga primite na obeh straneh telesa in ga previdno dvignite ven. Pazite, da vam ne pade iz rok!

Živalco že prvi dan začnite navajati na svojo roko.

Naučite ga trikov

Nov korak v gradnji zaupanja je jemanje priboljškov z dlani. FOTO: Getty Images

Hrčki so radi aktivni, zato jih spodbujajte k igri. Lahko jih usmerite v tunel ali jim postavite v kletko majhne skrite predmete. Na tak način boste spodbujali radovednost, hkrati pa tudi krepili hrčkovo vez z vami.

So dovolj inteligentni ter občutljivi za vizualne in slušne dražljaje, da se lahko učijo trikov. Nekateri hrčki so bolj dovzetni za učenje trikov kot drugi, eni se učijo počasneje, drugi hitreje. Hrčka učite trikov postopoma. Trik razdelite na manjše korake, ki jih bo ljubljenček z lahkoto ponovil. Za pravilno ponovitev ga nagradite s priboljškom ali božanjem. Uporabite besedne ukaze ali gibe, ki si jih bo hrček zapomnil in jih povezal s trikom.

Praskanje in grizenje sta znaka, da se vas hrček boji; ne silite vanj in ga začnite počasi navajati nase.

Znaki, da ste mu všeč

Če pokuka iz hišice ob vašem prihodu, vas ima rad. FOTO: Getty Images

Čeprav hrčki nekoliko drugače komunicirajo kot mačke ali psi, so kljub temu sposobni pokazati svojo naklonjenost. Mnoge pasme hrčkov so zelo družabne in se dobro odzivajo na pozornost in čas, ki jim ga posveča skrbnik. Hrčki lahko postanejo žalostni ali celo depresivni, če jih pustite predolgo same. Znak, da vas ima hrček rad, je, da išče vašo pozornost. Ko se preneha skrivati pred vami, je to znak, da vas je sprejel. Ko vas bo vzljubil, bo že ob zvokih vašega prihoda pomolil smrček iz skrivališča. Z zehanjem in pretegovanjem v vaši bližini vam poskuša povedati, da vam je naklonjen. Tudi cviljenje je najpogosteje znak zadovoljstva.