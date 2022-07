Kljub pandemskima letoma, ki sta našemu turizmu zadala precejšen udarec, je Slovenija v preteklih desetih, morda celo petnajstih letih postala ena tistih turističnih destinacij, o kateri po svetu govorijo v presežnikih in jo romantično opisujejo kot pravljično, butično deželico, ki je nepregledne množice še niso odkrile, ter kjer so pristna doživetja še vedno mogoča. To pripovedujejo ocene popotnikov na turističnih portalih, opevanja Slovenije v priznanih svetovnih medijih in vrsta nagrad, ki jih je v minulih letih prejela Slovenska turistična organizacija (STO). Temu izjemnemu naboru priznanj...