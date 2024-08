Rekordno število štorkelj

Letos so belo štorkljo v Sloveniji popisali že 26. zapored. Štetje je presenetilo z novimi rekordi – popisali so namreč največ gnezdečih parov in največ poletelih mladičev doslej, je sporočilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Popisovalci obiščejo vsa gnezda bele štorklje v Sloveniji ter preverijo gnezditveno uspešnost. »Popis izvajamo med koncem junija in začetkom julija, ko so mladiči že tako veliki, da jih zlahka preštejemo. Zelo pomemben del je pogovor z domačini, ki nam vsako leto sporočajo dragocene podatke, ki jih na popisu ni možno pridobiti. Gre za podatke o poteku gnezdenja, bojih za gnezdo, prihodih štorkelj in drugih zanimivostih. Vedno si podrobno ogledamo tudi gnezdo in ocenimo, ali je stabilno in varno,« je pojasnila Urša Gajšek iz DOPPS.

Lani je gnezdilo 300 parov, letos pa sta padla rekorda po zasedenosti gnezd in tudi v številu poletelih mladičev. »Pri nas je gnezdilo 311 parov, iz naših gnezd pa je poletelo rekordnih 673 mladičev. Nazadnje smo največji gnezditveni uspeh opazili leta 2020, ko je poletelo 596 mladičev – letos torej kar 77 več!« je še poudarila Gajškova. In dodala, da so se številne štorklje letos vrnile iz prezimovališč prej kot običajno. Prva gnezda so bila zasedena že v prvi polovici februarja, običajno pa se vrnejo v marcu. Številni pari so zelo hitro začeli gnezditev, njihovi mladiči so poleteli 2–4 tedne prej kot običajno.

Zgodba o uspehu

Popis bele štorklje je tudi v Pomurju ter še zlasti v Krajinskem parku Goričko pokazal, da je gnezdilo rekordno število parov, 14, hkrati pa je letos rekordno število mladičev – kar 37. Prej so v gnezdih našteli največ mladičev leta 2020, ko jih je iz 12 gnezd poletelo 28. Letos je bil pri vzreji mladičev najuspešnejši par s Hodoša, kjer se v gnezdu gnete kar pet mladičev. Po štiri imajo pari v Kobilju, Domanjševcih in Nuskovi, medtem ko so v Kuzmi, Motovilcih, Šalamencih, Prosenjakovcih in Korovcih po trije mladiči.

Naravovarstvena nadzornica v KP Goričko Mojca Podletnik je omenila posebno zgodbo iz Motovilcev. Tam je kovinski podstavek na električnem drogu dolga leta sameval, letos pa so na pobudo Javnega zavoda Krajinski park Goričko ob pomoči Elektra Maribor nanj namestili gnezdo, spleteno iz rožja. »Čeprav je bil ukrep poskusne narave, je odlično uspel, saj je bil par na gnezdu prvič opažen v dveh tednih pozneje, julija so peruti že razgibavali trije mladiči,« je zadovoljna Podletnikova. Ob tem je za izboljšanje življenjskih razmer za belo štorkljo opravljena še sanacija transformatorske postaje v Prosenjakovcih. ​