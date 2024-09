Rebeka Dremelj priznava, da ji je Jamska ženska odprla oči

Ko je leta 2001 postala miss Slovenije, se verjetno nihče ni zavedal, da Rebeka Dremelj ni le ena od mnogih lepih deklet, ki skupaj z mladostjo počasi utonejo v pozabo. V svetu šovbiznisa se je je zaradi njenih mnogih talentov in dejavnosti, predvsem pa zaradi njene neizmerne energije prijelo ime multipraktik. Lotila se je namreč tudi petja in nastopila na Evroviziji, podjetništva, dobrodelnosti in božičnih šovov, lani pa je postala še igralka. V predstavi Jamska ženska podira rekorde gledanosti, saj še nobeni Slovenki ni uspelo v samo sedmih mesecih skoraj stokrat zaigrati v isti predstavi v...