Razkrita skrivnost starodavne igre iz groba

Leta 1977 so italijanski in iranski arheologi izkopavali starodavno pokopališče na najdišču Šahri Sohte na jugovzhodu Irana, ko so v grobu številka 731 odkrili nenavaden predmet. V psevdokatakombnem grobu je ležala starodavna družabna igra, za katero so s pomočjo radiokarbonskega datiranja ugotovili, da je bila izdelana med letoma 2600 in 2400 pred našim štetjem. Seveda pa igri niso bila priložena navodila, tako da zdaj, dobrih 4000 let pozneje, nihče ne ve, kako se jo je igralo.

Najdišče Šahri Sohte na jugovzhodu Irana FOTO: Saeedrahdari/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Vendar obstaja nekaj namigov, ki raziskovalcem pomagajo pri določanju nekaterih zelo verjetnih pravil zanjo. Doslej so arheologi našli več podobnih družabnih iger, vključno s kraljevo igro iz Ura, ki so jo nekako v istem času igrali v Mezopotamiji. Pravila zanjo so bila zapisana na klinopisni tablici. Dešifriranje tablice je kustosu Britanskega muzeja Irvingu Finklu omogočilo, da je dokaj dobro razumel pravila, zaradi česar jo je bilo mogoče znova igrati tisoče let zatem, ko je bila izumljena. Natančna pravila kljub temu še niso popolnoma znana, čeprav arheologi domnevajo, da je šlo za dirkalno strateško igro, ki se jo igra s kockami.

Odkrivanje pravil

Ekipa, ki je preiskovala igro iz mesta Šahri Sohte, je poskusila določiti pravila zanjo na podlagi tega, kar vemo o drugih starodavnih družabnih igrah, in zgodovinskih dokazov. Kakor so ugotovili, je bila podobna kraljevi igri iz Ura, vendar nekoliko bolj strateška zaradi različnih kosov in blokerjev. »Blokirne figure ne morejo napadati nasprotnikovih blokerjev, saj je jedro igranja dirkanje, pravila pa se morajo osredotočiti na dirkalni vidik. Poleg tega bi se morale blokirne figure gibati bolj strateško,« so zapisali raziskovalci v študiji, ki je pripravljena za objavo v strokovni reviji Journal of the British Institute of Persian Studies.

Podobna kraljeva igra iz Ura je imela priložena pravila na klinopisni tablici. FOTO: BabelStone/Wikimedia Commons CC0

»Najverjetneje so se po pravilih starodavne igre tekači in blokirne figure premikali z metanjem kocke, pri čemer so se blokirne figure premikale s posebnimi številkami, igralec pa se je odločil, ali bo figuro premaknil ali ne,« menijo zgodovinarji. Igro so opisali tudi kot res staro različico backgammona. »Glavni namen igre iz Šahri Sohteja je odstraniti vseh deset figur z igralne plošče, preden to stori drugi igralec,« pojasnjuje ekipa, pri čemer lahko igralec odpravi svojega nasprotnika tako, da ga napade. »Ko nasprotnik napade figuro, se mora ta vrniti na začetek igralne plošče.«

Zdi se kot prednica backgammona.

Zdaj jo je mogoče odigrati tudi na spletu. FOTO: persianwonders.com/The-game-of-20

Igro je testiralo 50 izkušenih igralcev, ki so morali oceniti njen potek in ga primerjati s kraljevo igro iz Ura. Tako so dobili pravila, po katerih jo je mogoče igrati več tisoč let po njenem izumu, četudi ne moremo biti stoodstotno prepričani, da imamo povsem prava pravila. A če smo res pošteni do sebe, tudi sami verjetno ne igramo monopolija po pravilih, ki jih je leta 1935 ob prijavi patenta določila ameriška družba Parker Brothers (leta 1991 jih je prevzel veliki Hasbro).