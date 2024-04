Prvo polko si zapomniš za vselej, pravijo Kresovci

Vsak ansambel si prvo avtorsko polko zapomni za vselej, prav tako si z njo na široko odpre vrata na radijske postaje in v medije. Avtorske skladbe so zametek resnejšega ustvarjanja, morebiti tudi sodelovanja na katerem od festivalov. In mladi ansambel Kresovci iz Koroške je očitno na dobri poti.

V prvotni zasedbi so bili le trije, in sicer 21-letni Jernej Verhnjak, 23-letni Klemen Krivec in 22-letni Lovro Tominc. Zdaj štejejo enega člana več, saj se jim je na začetku letošnjega leta pridružil še 22-letni Luka Slemnik. Slednji igra kitaro, Jernej harmoniko, Klemen bariton, Lovro pa je glavni vokalist. »Vsi gojimo posebno ljubezen tako do naše koroške regije kot do glasbe. Ni pa glasba tista, s katero se ukvarjamo primarno, saj imamo še druge obveznosti, dva sta tudi še študenta,« pove pevec Lovro Tominc.

Zadnji košček sestavljanke

Kresovci so mlad ansambel, ki je nastal šele lani. FOTO: arhiv ansambla

Fantje so še zelo mladi, še mlajši je ansambel Kresovci, saj njegovi začetki segajo v minulo leto. »Dejansko je bil Luka tisti zadnji košček sestavljanke, ki smo ga potrebovali, da smo izdali prvo lastno avtorsko skladbo z naslovom Kraljica. To je polka, ki bo zagotovo popestrila številne poletne veselice,« pravi Lovro Tominc, ki je za Kraljico napisal tako glasbo kot tudi besedilo, medtem ko je fantom pri aranžmaju pomagal prav tako znani glasbenik Boštjan Merzdovnik. »Za vso pomoč smo mu zelo hvaležni in upamo, da bo Kraljica tista, ki bo osvajala poletne veselice.« Kakor še razkriva Lovro, se je besedilo napisalo kar »samo od sebe«, melodija je bila v osnovi nekoliko drugačna, z nekaj popravki pa jo je na koncu izpopolnil.

Besedilo za Kraljico se je napisalo kar samo od sebe.

Sašo Dobnik in Nina Radi sta igralca v videospotu. FOTO: arhiv ansambla

Kresovci po izdaji prve polke ne počivajo. Pripravljajo se na poletne nastope, hkrati pa v studiu vadijo in snemajo nove pesmi, s katerimi bodo številne presenetili še v letošnjem poletju in jeseni. Za pesem so posneli tudi videospot, in sicer na izletniški kmetiji Kajžar, za produkcijo pa je poskrbel David Sredenšek. Dodana vrednost videospota sta igralca, ki sta dobro znana tudi širši javnosti. To sta Sašo Dobnik in Nina Radi, tekmovalka v enem od šovov Kmetija. Razlog več, da si ogledate videospot.