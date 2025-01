Prostovoljstvo pomaga osmisliti življenje

Prostovoljsko delo je pomemben del družbe, kar pogosto poudarjajo tudi prepoznavni Slovenci. Glasbenica Tinkara Kovač in komik Žan Papič, oba Primorca, sta se odzvala povabilu ekipe projekta vključujoče družbe Prijazno življenje, ki povezuje generacije, spodbuja prostovoljstvo in podpira bolj vključujočo skupnost, in Zavoda Sopotniki, prostovoljske organizacije, ki izvaja brezplačne prevoze za starejše občane. Druženje z njihovimi varovanci je minilo v sproščenem in lepem duhu, ob tem pa sta poudarila, zakaj je pomembno podpreti tovrstne projekte.

Tinkara je prostovoljka od mladih nog. FOTO: Prijazno življenje, Zavod Sopotniki

Prostovoljca od mladih nog

Komik je prostovoljec še iz časov, ko je bil tabornik. »Danes pogosto nastopam na dobrodelnih prireditvah, rad pa se odzovem tudi povabilu v dobrodelne oddaje.« Mobilnost ima za starejše osebe po njegovem mnenju velik pomen. »Veliko jih zaradi različnih zdravstvenih težav ne more voziti avtomobila. Zavod Sopotniki ponuja varno mobilnost, kar je zanje najpomembnejše. Največja vrednost druženja s starejšimi je, da ti vlijejo voljo do življenja, so izjemno zabavni, njihove zgodbe pa neverjetne. Če pomagaš drugemu, se sam počutiš bolje. Kdor še ni izkusil prostovoljstva, ne ve, kaj zamuja,« je prepričan simpatični komik.

Največja vrednost druženja s starejšimi je, da ti vlijejo voljo do življenja.

»To so plemeniti projekti, ki delajo naš svet boljši, in verjamem, da lahko nekomu podaljšajo in osmislijo življenje. Od otroštva sodelujem pri različnih akcijah in predvsem si želim izpostaviti, da moramo na starejše ljudi paziti,« pravi Tinkara, ki ranljivejšim skupinam pomaga od otroštva, sodelovala je pri različnih akcijah, projektih in društvih, danes pomaga tudi z dobrodelnimi nastopi.

Ustanovitelj zavoda Sopotniki Marko Zevnik FOTO: Leon Vidic

Pomagajo jim ohranjati stike z okolico

Sopotniki so srčni prostovoljni vozniki, različnih let in poklicev, ki skupaj z ustanoviteljem Markom Zevnikom verjamejo, da je njihova dejavnost primer izjemne prakse. Z zavzetostjo in predanostjo lajšajo osamljenost starejših prebivalcev iz odročnejših krajev, ki skoraj ne zapuščajo doma. S prevozi jim pomagajo pri vključevanju v aktivno družbeno življenje in skupaj z njimi pišejo izjemno zgodbo. Sopotniki ob podpori občin, kjer delujejo enote tega zavoda, starejšim omogočajo, da obiščejo zdravnika, gredo po opravkih, v trgovino, se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo znance, stkejo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico. Ta bi bila sicer zanje predaleč in nedosegljiva. Poleg tega jih pogosto odpeljejo na celodnevne izlete. »Ljudje, ki so v letih, se na takšen način znebijo občutka, da so v breme svojcem, ki si morajo v službi vzeti dopust, da jih nekam odpeljejo. Opažamo, da jim dajemo poseben občutek svobode,« pravi ustanovitelj zavoda z enotami Kras-Brkini, Sevnica, Brežice, Krško, Kočevje, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Ankaran, Litija in Šmartno pri Litji, Cerknica, Idrija, Zagorje ob Savi in Ilirska Bistrica.