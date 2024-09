Promet v Parizu pod budnim očesom Slovenca

V Parizu so se v nedeljo končale že 17. paralimpijske igre, največji in najodmevnejši športni globalni dogodek za parašportnike. V Franciji je bila tudi 14-članska slovenska paralimpijska odprava, ki metre in kilometre premaguje na svojevrstne načine. Tudi ali predvsem s pomočjo vseh komponent mobilnosti, ki jih zagotavlja Toyota, nad floto vozil pa bdi naš rojak, Slovenec Tom Fux, sicer podpredsednik prodaje in poprodaje v podjetju Toyota Europe. »Toyota je prvi globalni mobilnostni partner olimpijskih in paralimpijskih iger. Ni veliko podjetij, ki bi prodajala vozila po vseh državah na svetu,« nam je uvodoma povedal Tom, ki je bil v Parizu v času olimpijskih iger, prav tako je bil tesno povezan z dogajanjem na paralimpijskih igrah. Pojem mobilnosti dobiva nove komponente, navade se spreminjajo.

Širok nabor vozil

»Zagotovili smo mobilnost olimpijskih in paralimpijskih iger. V Parizu smo imeli več kot 2650 vozil, vsa so bila elektrificirana, več kot 500 jih je imelo pogon na vodikove celice. Pripravili smo tudi vozila, prilagojena za udeležence paralimpijskih iger. Skrbeli smo za mobilnost parašportnic in parašportnikov v paralimpijski vasi, in sicer s t. i. vozili APM. Gre za poseben avto, ki smo ga razvili izključno za potrebe olimpijskih in paralimpijskih iger; je električen, narejen tako, da lahko prevaža potnike in tovor, premore pa tudi posebno rampo, ki se izvleče iz dna in omogoča transport do dveh športnikov na invalidskih vozičkih.

V pariški prestolnici je poskrbljeno za promet vseh vrst. FOTO: Drago Perko

Teh APM je bilo v olimpijski vasi 250, delovali pa so kot shuttli. Športnike so dostavili do jedilnic, trgovin, transportnega terminala. APM so se izkazali tudi na velikih športnih prizoriščih, po katerih je bilo treba sicer prehoditi po tri kilometre. Na voljo smo bili tako športnikom kot obiskovalcem,« Fux opiše delokrog. Dela njemu in njegovi ekipi zlepa ni zmanjkalo. Temu primerne so bile priprave. »Na projekt smo se pripravljali šest let. Svojo ekipo smo že dve leti pred olimpijskimi igrami v Tokiu poslali na Japonsko, da so opazovali, kako se Toyota pripravlja na igre. Ta naša ekipa je potem tudi pomagala v Tokiu,« je razkril Fux in opozoril na trajnostno komponento iger.

Posebna vozila

»Cilj iger je bilo znižanje ogljičnega odtisa za 50 odstotkov v primerjavi s prejšnjimi igrami. Pri tem je imela veliko vlogo mobilnost. Toyota je dobila nalogo, da pomaga. Zato smo v Parizu uvedli sistem car sharinga, ki ga izvaja podjetje Kinto Share (podjetje je pred leti ustanovil prav Tom Fux; op. a.). S souporabo in izmenjavo vozil smo zadovoljili potrebe funkcionarjev in nacionalnih olimpijskih komitejev. Vzpostavili smo nekakšen uber servis za vse funkcionarje ter zagotovili ekskluzivna vozila,« je povedal sogovornik. Sistem je deloval, tudi zaradi truda ekipe.

V Parizu Tomu in ekipi ni zmanjkalo dela. FOTO: osebni arhiv

»V Parizu je bilo 300 ljudi odgovornih za to, da vse teče, kot mora. Za vsak avto smo v vsakem trenutku vedeli, kje je. APM imajo senzorje, ki zaznavajo vsak najmanjši udarec ali še tako majhno nesrečo. Avto se zaklene in sledi ukrepanje, če pride do težav. Tudi ko si kdo izposodi električni avto in po 500 kilometrih javi, da ne dela več. Seveda ne dela, ker ste ga pozabili napolniti. Marsikaj je bilo, to so nepredvidljivi dogodki, naša naloga pa je, da poskrbimo za vse in reagiramo,« je Fux opisal eno od peripetij ekipe, ki se je dobro znašla v pariškem prometu. »Čeprav so bile lokacije športnih dogodkov po vsem Parizu, je promet funkcioniral fantastično. Po pariških ulicah so bili določeni posebni pasovi, ki so bili rezervirani samo za vozila olimpijskih iger. Dobra plat je bila tudi delitev vozil. Do prejšnjih olimpijskih iger je vsak olimpijski komite dobil na razpolago določeno število vozil. Zdaj so jih souporabljali, da se je znižal izpust CO 2 . Vsi so bili zadovoljni,« je še pristavil Fux in pohvalil domačine, organizatorje.

Prijaznost in pol

Tole so pripravili za gibalno ovirane. FOTO: Drago Perko

»Ponudbo za parašportnike smo razširili: razvili smo t. i. wheelchair pulller. To je dodatek, ki se priklopi na navaden invalidski voziček in ga motorizira z elektriko. Na voljo je bilo 200 teh naprav, 50 jih je bilo v paralimpijski vasi podprtih z aplikacijo Kinto Share,« izvemo o tem, kako so se dodatno pripravili na paralimpijske igre. »Več stvari se mi je vtisnilo v spomin: ves Pariz je živel s temi igrami! Prizorišča so bila po vsem mestu, na novo niso gradili, ampak so uporabili obstoječe objekte. Tudi s tega vidika so to najbolj trajnostne igre do zdaj. Promet je tekel fantastično, zaradi tega ni bilo nobenega stresa. Sodelovali so vsi, od policistov do prostovoljcev, pa tako so prijazni ... najbolj prijazni daleč naokoli,« je sklenil Fux.