Prevelike spalnice niso uporabne

Nekateri se za gradnjo ali nakup nepremičnine odločijo, da bi v njej dočakali starost ter dom zagotovili še potomcem, spet drugi si jo želijo obnoviti, prodati in s tem nekaj zaslužiti, tretji nekaj vmes. V prvem primeru videz in notranjo opremo prilagodimo lastnim željam, če bi nepremičnino radi nekega dne prodali, pa je dobro upoštevati nekatere nasvete nepremičninskih agentov, kako ji vrednost dvigniti oziroma poskrbeti, da na kupca ne bo čakala predolgo. Da bi zanjo dobili čim več, jo je seveda treba redno vzdrževati, tako hišo ali stanovanje kot tudi okolico. To pomeni čiščenje fasade in njeno obnovo, če je to potrebno, tudi streha mora biti vedno v dobrem stanju, leseni elementi redno barvani in zaščiteni, kovinski pa brez rje in vidnih poškodb. V prostorih se površine seveda obrabijo, to je povsem normalno, in ko nekdo kupuje rabljeno nepremičnino, se tega tudi zaveda.

Nevtralne barve

Kljub temu po ugotovitvah nekaterih tujih nepremičninskih agencij mnoge kupce odvrnejo stan

Odprti tlorisi se poslavljajo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

ovanja s preveč barvitimi stenami, še posebno če so barve močne. Če sami niso ljubitelji barv, jim namreč pleskanje predstavlja dodaten strošek in delo, zato je bolje vsaj pred prodajo stene odeti v bolj mirne ali nevtralne barve, pa naj si jih kupec pozneje preuredi po svoje.

Zadnje čase hitro izgubljajo priljubljenost tudi odprti tlorisi, če torej razmišljate o tem, da bi kakšno steno odstranili in povezali kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, raje počakajte ali izberite manjši poseg, denimo zgolj skupno kuhinjo in jedilnico, dnevna soba pa naj ostane prostor zase. Tudi prevelike spalnice niso več zaželene. Že dolgo je priporočljivo, da v teh prostorih ne počnemo kaj dosti drugega, kot spimo, nikakor spalnice ne uporabljamo za delo, saj jo bomo v tem primeru začeli povezovati z obveznostmi in se bomo zvečer, ko bo treba leči k počitku, težje sprostili. Prevelika spalnica je zato v očeh mnogih nezaželena oziroma nepotrebna. Če je mogoče, jo pregradimo in v dodatnem prostoru ustvarimo igralnico, domačo pisarno, shrambo … Če je prostora za to premalo ali pa pregrajeni del nima okna, pa lahko v tem delu uredimo večjo omaro, v kateri bo dovolj prostora za vsa oblačila in drugih omar ne bomo niti potrebovali, s čimer bomo še dodatno prihranili prostor.

Dva umivalnika

Zadnje čase lahko ceno nepremičnine nekoliko poviša tudi kopalnica z dvema umivalnikoma, kar še posebno prav pride paru, ki začenja delo ob isti uri, menda pa si vedno več ljudi želi tudi kopalno kad, ne le prhe.

Dva umivalnika sta izjemno priročna. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Glede okolice hiše predvsem mlade menda odvračajo gredice, polne eksotičnih rastlin, grmičkov in zapletenih zasaditev, ki so sicer na pogled krasne, je pa zanje težko skrbeti, zato jih bodo najverjetneje hoteli odstraniti, jih pa navdušujejo enostaven dizajn in zasaditve, ki jih je preprosto spremeniti po svojih željah.