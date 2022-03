Sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju gre h koncu. Pred nami je še finale, na njem bo nastopila tudi 31-letna Ilka Štuhec, ki pa bo olimpijsko sezono hitro pozabila. Poškodbe so terjale svoj davek in dvakratna svetovna prvakinja v smuku se zaveda, da je na prelomnici. Ne prvič ne zadnjič. Še tekmovati ali ne, to je zdaj vprašanje. Minulo nedeljo ste preživeli doma, v vašem Mariboru. Kako je bilo? Bila sem na Arehu, kjer smo imeli zaključek smučarske šole. Bila sem predtekmovalka, podeljevala sem kolajne. Dopoldne sem preživela z otroki, potem sem kuhala kosilo, sledil je kratek sprehod...